La poétesse Amanda Gorman veut devenir présidente des Etats-Unis

Un destin tout tracé ? À l'occasion d'une interview pour le Wall Street Journal Magazine, la poétesse Amanda Gorman a donné ses ambitions pour le futur.

Âgée de 23 ans, elle avait fait sensation dans le monde entier après son poème écrit et récité pour l'investiture de Joe Biden en janvier 2020. Que ce soit l'ambiance particulière de ce jour ou une autre raison, il semblerait qu'elle envisage elle-même de devenir présidente un jour.

Mais ce n'est pas la première fois qu'elle réfléchit à entrer en politique. «Quand j'étais à Harvard, je me disais que j'aurais peut-être besoin de choisir une voie plus classique en me disant : "ok, je vais aller en école de droit et ensuite peut-être me présenter pour une élection locale"», expliquait-elle au WSJ magazine. Désormais, forte de sa popularité aux Etats-Unis suite à ses nombreux poèmes, elle espère pouvoir faire campagne sur ses idées personnelles, sans avoir à grimper les échelles d'un parti.

Michelle Obama en soutien ?

Et pour préparer cette future carrière, et notamment se présenter pour devenir présidente en 2036, elle compte s'inspirer des personnalités qu'elle est amenée à croiser. «Parler à des gens comme Hillary Clinton et Nancy Pelosi m'a fait comprendre que je n'avais pas besoin de changer qui je suis pour devenir une leader», a expliqué la jeune poétesse.

Et ses soutiens sont déjà présents, à commencer par une ancienne Première dame. «En la regardant, je vois quelqu'un qui peut aider à nous rassembler pour une Amérique meilleure et plus inclusive», a par exemple estimé Michelle Obama.