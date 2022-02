Etats-Unis : il drogue son père pour lui voler 300.000 euros en cryptomonnaie

Un jeune homme de 25 ans, originaire de l'Etat du Maryland, aux États-Unis, a drogué son père afin de lui subtiliser l'équivalent de 300.000 euros en cryptomonnaie.

En 2018, Liam Ghershony avait conseillé à son père d’investir dans une monnaie virtuelle. Le père et le fils avaient alors rapidement réussi à faire fortune en transformant 100.000 dollars (plus de 87.000 euros) en plus de 350.000 dollars (environ 300.000 euros).

Ils avaient alors décidé de profiter de cette belle plus-value en partageant les gains sur un compte commun. Mais le jeune homme, déstabilisé par ce changement de vie, a sombré petit à petit dans la drogue, explique le Washington Post.

Liam Ghershony a ensuite commencé à avoir des tendances paranoïaques, accentuées par l’effondrement du cours du Bitcoin. Il n’arrêtait pas d’insister auprès de son père pour vendre la monnaie virtuelle, en vain. En prévention, ce dernier a mis en place une double sécurité sur le compte contenant la cryptomonnaie.

Dans le même temps, Liam avait commencé à consommer des benzodiazépines, un puissant antidépresseur qui peut provoquer de la somnolence à forte dose. Ce faisant, le jeune homme a eu l’idée d’en verser un peu dans le thé de son père, afin de pouvoir prendre le contrôle du compte partagé. Sauf que la dose utilisée, plus importante que prévue, a rapidement fait effet.

Le père retrouvé gisant au sol, inconscient

Une fois son père endormi, Liam Ghershony a dérobé son téléphone afin de passer la double sécurité mise en place. Ainsi, il a pu subtiliser plus de 400.000 dollars (près de 350.000 euros) afin de les verser sur son compte personnel. Toujours soucieux du cours du Bitcoin, Liam a rapidement converti tout cet argent en une autre cryptomonnaie : l’Ethereum.

Arrivé au bout de son plan, il a laissé son père sur place en supposant qu’il se réveillerait, sans avoir conscience que la dose ingérée était potentielle mortelle. Après plusieurs jours sans nouvelles du malheureux, Liam Ghershony a prévenu les secours. Ils ont trouvé l’homme au sol, inconscient. A son réveil, il a indiqué qu’il était avant tout inquiet pour son fils.

Arrêté, Liam Ghershony a plaidé coupable pour agression, et a passé 125 jours en prison. Il a échappé à une condamnation plus lourde grâce à son casier judiciaire vierge et en acceptant d’aller en cure de désintoxication pendant deux mois. Il est aujourd’hui toujours suivi, et a récemment trouvé un travail dans un restaurant.