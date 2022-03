Guerre en Ukraine : les mesures de l'UE pour réduire sa dépendance au gaz russe

La Commission européenne a présenté, mardi 8 mars, plusieurs mesures pour tenter de sortir l'Union européenne de sa dépendance au gaz russe dès cette année.

La Russie fournit environ 40% du gaz utilisé en Europe. Mais l'incertitude causée par la guerre en Ukraine et par de possibles sanctions économiques ont provoqué une hausse des prix de l'énergie.

Pour limiter les conséquences économiques, la Commission Européenne souhaite aujourd'hui réduire de deux tiers les importations de gaz russe.

Elle prévoit tout d'abord de diversifier les approvisionnements gaziers de l'UE, en continuant les pourparlers avec les autres pays producteurs d'énergie, comme l'Algérie, le Qatar ou les Etats-Unis.

Elle veut également accélérer la transition vers une meilleure isolation et de meilleurs modes de chauffage pour économiser le plus de gaz possible. De quoi, selon elle, «rendre l'UE indépendante des hydrocarbures russes bien avant 2030».

Une rupture progressive

Ce projet sera un véritable défi pour la Finlande, la Slovaquie, la Hongrie ou encore la République tchèque, qui importent l'essentiel de leur gaz depuis la Russie. La Commission a appelé à une rupture progressive : «Ne nous faisons pas davantage de mal qu'on en fait à Poutine», a indiqué le vice-président Frans Timmermans. «Il ne faut pas déstabiliser nos sociétés à un moment où nous devons rester unis», a-t-il ajouté.

Dans l'immédiat, Bruxelles veut modérer l'impact sur les factures des consommateurs en élargissant la panoplie de mesures possibles pour les Etats : régulation des prix, aides directes, abattements fiscaux, suppression de la TVA...

En France, le prix du gaz est gelé depuis octobre dernier. Il devrait le rester jusqu'en juin 2022, mais le ministre de l'Economie Bruno Le Maire s'est dit favorable à une prolongation. «Nous sommes prêts à poursuivre le blocage des prix» jusque fin 2022 si la guerre en Ukraine se poursuit, a-t-il annoncé le 25 février. Une volonté rappelée par Emmanuel Macron lui-même, lors de son premier déplacement de campagne, ce lundi à Poissy (Yvelines).