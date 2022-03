Londres : le corps d'un homme disparu depuis 10 ans retrouvé dans un congélateur

Alors que des ouvriers procédaient à la rénovation d’un pub à Londres, ils ont découvert le cadavre d’un certain Roy Biggs, âgé de 67 ans et porté disparu en 2012, dans un congélateur situé au sous-sol du bâtiment.

Les faits remontent au 15 octobre 2021. Les autorités britanniques ignorent jusqu’à présent les raisons de la mort de Roy Biggs. Néanmoins, elles affirment que l’homme a disparu le 1er février 2012 à Newham, dans l’est de Londres. «Nous pensons que le corps de Roy se trouvait dans ce congélateur depuis plusieurs années», affirment-elles.

Les autorités ont publié une photo du sexagénaire. Les autopsies n’ont pas été concluantes mais la victime a été identifiée grâce à ses empreintes dentaires.

Un appel lancé pour retrouver de «potentielles connaissances»

Pour en savoir plus sur le style de vie de Roy, la police a lancé un appel à toute personne susceptible de le connaître pour qu’elle prenne contact avec elle, comme le relate Le «Mirror».

«Parler aux personnes qui le connaissaient nous aidera à établir non seulement son mode de vie et ses habitudes, mais aussi la date à laquelle il a été vu pour la dernière fois (…) Si vous connaissiez Roy, n'hésitez pas à nous contacter. Il est né le 8 septembre 1944 et nous pensons qu'il avait environ 70 ans lorsqu'il est mort», a indiqué la police.