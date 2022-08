Amazon : des influenceurs TikTok boycottent le géant du e-commerce pour obtenir de meilleures conditions de travail pour les salariés

Avec la campagne «People over Prime», 70 utilisateurs du réseau social TikTok ont lancé une pétition pour faire pression sur Amazon aux Etats-Unis. L'objectif étant de pousser le géant du e-commerce à appliquer les exigences du syndicat Amazon Labor Union, concernant les conditions de travail des employés du groupe.

Et si TikTok parvenait à faire plier Amazon ? C’est le pari de 70 influenceurs, réunis derrière le collectif «Gen-Z for Change», opposés à l’Amazon Influencer Program, le programme d’Amazon dédié aux influenceurs.

Dans une lettre adressée à l’entreprise, ils ont précisé «empêcher Amazon de monétiser l’un des plus grands réseaux sociaux au monde», «jusqu’à ce que des changements aient lieu».

Leurs objectifs : l’application d’un salaire horaire minimum de trente dollars, une révision à la hausse du congé maladie et la fin des actions anti-syndicales.

«Les créateurs, en particulier les créateurs TikTok, sont une passerelle vers les jeunes», a expliqué à l’AFP Elise Joshi, directrice de la stratégie de Gen-Z for Change. «Amazon sait à quel point les créateurs sont puissants, et nous nous réapproprions ce pouvoir.»

An @amazon spokesperson responded with a comment about #PeopleOverPrime, but neglected to mention anything about increased wages or benefits. They say they give their employees the resources they need, but their employees say otherwise...





We must #MakeAmazonPay. Literally. pic.twitter.com/QZTiw9m8d0

— Gen-Z for Change (@genzforchange) August 18, 2022