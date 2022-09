Guerre en Ukraine : le Royaume-Uni annonce une aide militaire «record» à l’armée ukrainienne en 2023

A la suite des récentes victoires des forces ukrainiennes contre l'invasion russe, le Royaume-Uni a annoncé une aide «record» à l’Ukraine en 2023. Celle-ci sera déterminée en fonction des besoins de Kiev.

Le Royaume-Uni affiche, une fois de plus, son soutien à l’Ukraine. Après les obsèques de la reine Elizabeth II tenues la veille, le sujet de la guerre en Ukraine est revenu sur la table des priorités britanniques ce mardi 20 septembre.

Dans un communiqué, le gouvernement de Liz Truss a en effet réaffirmé sa solidarité avec l’Ukraine en annonçant une aide «record» aux troupes de Volodymyr Zelensky en 2023.

«La Première ministre Liz Truss profitera de sa visite à New York cette semaine pour consolider l'engagement du Royaume-Uni en faveur de la sécurité et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, en annonçant que le Royaume-Uni égalera ou dépassera l'année prochaine son soutien militaire record de 2022 à l'Ukraine», peut-on lire.

«La nature précise du soutien militaire britannique en 2023 sera déterminée en fonction des besoins des forces armées ukrainiennes. Toutefois, on s'attend à ce que cette aide comprenne des équipements tels que le système de fusées à lancement multiple, fourni à l'Ukraine par le Royaume-Uni et d'autres pays, qui a été décisif pour permettre au pays de reconquérir plus de 3.000 kilomètres carrés de territoire ces derniers jours», ajoute-t-on.

A travers ce communiqué, la Première ministre britannique Liz Truss a salué le courage de «ces braves gens qui ont défié les sceptiques et montré ce dont ils sont capables lorsqu'ils reçoivent le soutien militaire, économique et politique dont ils ont besoin».

«Mon message au peuple ukrainien est le suivant : le Royaume-Uni continuera d'être à vos côtés à chaque étape du processus. Votre sécurité est la nôtre aussi», a déclaré Liz Truss.

En 2022, le Royaume-Uni est le deuxième plus grand donateur militaire à l’Ukraine avec 2,6 milliards d’euros dépensés dont des roquettes, cinq systèmes de défense aérienne, 120 véhicules blindés et plus de 200.000 pièces d’équipement militaire non létal.

Le Royaume-Uni a également formé environ 27.000 membres des forces armées ukrainienne depuis 2015.