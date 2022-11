Pays-Bas : des activistes du climat investissent un aéroport pour empêcher le décollage de jets privés

Des militants écologistes de Greenpeace et Extinction Rebellion ont investi l'aéroport de Schiphol, à Amsterdam (Pays-Bas), pour empêcher des jets privés de décoller. Ils dénoncent la pollution causée par ces appareils, avec la complicité du gouvernement.

Nouvelle action choc de la part d'Extinction Rebellion et Greenpeace. Les deux mouvements, spécialisés dans la lutte pour la sauvegarde du climat, ont envahi l'aéroport de Schiphol près d'Amsterdam, au Pays-Bas. L'objectif était de bloquer les décollages de jets privés.

«Nous avons protesté ici, car l'injustice aérienne est douloureusement flagrante. Près de la moitié des Néerlandais ne volent jamais. Seuls 8% volent anormalement trop», dénonçait Greenpeace Pays-Bas, dans un communiqué sur leur site internet.

Sur les clichés et vidéos postés sur les réseaux sociaux, on peut voir des militants à vélo sur le tarmac de l'aéroport, habillés de combinaisons blanches ou de gilets jaunes. Ils se dirigent ensuite vers un avion pour s'asseoir devant les roues, l'empêchant ainsi de décoller.

«C'est notre avenir à tous qui est en jeu. Est-ce juste ? Non ! C'est pourquoi nous crions aujourd'hui : conneries, fuyez la piste !», expliquait-il dans leur communiqué. Selon eux, «le gouvernement permet que cela se produise».

Buiten niet net zo gezellig als binnen maar wel goede muziek! Activisme is niet altijd leuk, het is noodzakelijk omdat politici en bedrijfsleven het goedkeuren dat privévliegtuigen onze aarde verwoesten #klimaat #sosvoorhetklimaat #Schiphol #extinctionrebellion #greenpeace pic.twitter.com/vqzY4uFXqs — Code Rood (@Klimaatactie) November 5, 2022

Ils ont ainsi dénoncé la pollution causée par ces engins aériens, principalement pour des vols court-courrier à destination de Bruxelles (Belgique) ou Paris. «Nous voulons moins de vols, plus de trains et l'interdiction des jets privés et des vols courts».

Selon les médias locaux, les militants ont investi l'aéroport pour déclamer leurs slogans. Mais aucun retard de vol n'a été annoncé.

Au Pays-Bas, trois militants écologistes s'étaient attaqués au tableau «La Jeune Fille à la Perle» de Johannes Vermeer, exposé au musée Mauritshuis de La Haye. Deux d'entre eux ont été condamnés à deux mois de prison, dont un avec sursis.