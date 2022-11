Egypte : la famille d'Alaa Abdel Fattah donne des nouvelles rassurantes sur l'état de santé du détenu

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, Sanaa Seif, sœur du détenu politique britannico-égyptien Alaa Abdel Fattah, a affirmé que sa famille a reçu une note de prison leur indiquant que le blogueur pro-démocratie est toujours en vie.

Un soulagement. La famille de l’écrivain britannico-égyptien et militant pro-démocratie Alaa Abdel Fattah, emprisonné depuis plusieurs années, a affirmé, ce lundi 14 novembre, avoir reçu la confirmation que le blogueur est toujours en vie.

«Je suis tellement soulagée. Nous venons de recevoir une note de prison à ma mère, Alaa est vivant, il dit qu'il boit de nouveau de l'eau depuis le 12 novembre. Il dit qu'il en dira plus dès qu'il le pourra. C'est certainement son écriture. Une preuve de vie, enfin», a écrit sa sœur Sanaa Seif sur Twitter.

I'm so relieved. We just got a note from prison to my mother, Alaa is alive, he says he's drinking water again as of November 12th. He says he'll say more as soon as he can. It's definitely his handwriting. Proof of life, at last.



Why did they hold this back from us for 2 days?!

— Sanaa (@sana2) November 14, 2022