Etats-Unis : Kari Lake échoue à être élue gouverneure de l'Arizona, nouveau revers pour le camp Trump

La candidate trumpiste Kari Lake a échoué à décrocher le poste de gouverneur d'Arizona. Un nouveau revers pour l'ancien président, qui doit dévoiler sa «grande annonce» ce mardi.

C'est une information qui tombe au pire moment pour Donald Trump. Alors que l'ancien président s'apprête à dévoiler ce mardi sa probable candidature à l'élection présidentielle au cours d'une «grande annonce», la candidate qu'il avait soutenue pour l'élection du gouverneur d'Arizona est officiellement battue après plusieurs jours de dépouillement.

Democracy is worth the wait.





Thank you, Arizona.





I am so honored and so proud to be your next Governor. pic.twitter.com/O6ZFSHbIBe

— Katie Hobbs (@katiehobbs) November 15, 2022