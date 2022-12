Etats-Unis : le sénateur démocrate réélu en Géorgie, Joe Biden conforte sa majorité

Le démocrate Raphael Warnock a été réélu, ce mardi 6 décembre, sénateur de la Géorgie, confortant la fine majorité des démocrates à la chambre haute du Congrès.

Une victoire pour Joe Biden, et un nouveau revers pour Donald Trump. Le démocrate Raphael Warnock a été réélu mardi sénateur de la Géorgie, s'imposant face au candidat soutenu par l'ancien président, Herschel Walker.

Thank you, Georgia. We did it again. pic.twitter.com/jikuO5Kt8S

— Reverend Raphael Warnock (@ReverendWarnock) December 7, 2022