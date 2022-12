«Je rêve du jour où on la fera défiler nue et que la foule lui jettera des excréments» : un édito sur Meghan Markle publié dans le Sun provoque un tollé

Le dérapage de Jeremy Clarkson, sulfureux éditorialiste du journal britannique The Sun, qui a ce vendredi écrit «haïr» Meghan Markle au point de rêver de la voir «défiler nue» et couverte «d'excréments» continue de faire des remous.

Habitué des saillies racistes et provocatrices, Jeremy Clarkson, éditorialiste à The Sun, suscite une vive polémique depuis ce 16 décembre, date de la publication d’un article aux relents racistes et sexistes contre l'épouse du prince Harry, Meghan Markle.

L’éditorialiste a très peu goûté à la série documentaire «Harry & Meghan» diffusée sur Netflix, dans laquelle les Sussex accusent la presse britannique de racisme et d’avoir voulu détruire Meghan Markle.

Il écrit avec une violence inouïe : «Je la hais (...) La nuit, je n'arrive pas à dormir et je reste étendu, grinçant des dents et rêvant du jour où on la fera défiler nue dans les rues de toutes les villes du Royaume-Uni, pendant que la foule criera ‘Honte !’ et lui jettera des excréments dessus.»

Le Premier ministe outré

Du maire de Londres, Sadiq Khan, à la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon, de nombreuses personnalités ont vivement condamné les propos de Jeremy Clarkson. le Premier ministre Rishi Sunak a réagi depuis la Lettonie où il était en déplacement, estimant que «les mots ont leur importance».

Le gendarme britannique de la presse (Ipso) a quant à lui reçu plus des dizaines de milliers de plaintes. La propre fille de Clarkson, Emily, a déclaré: «Je tiens à dire très clairement que je m'oppose à tout ce que mon père a écrit sur Meghan Markle».

Plus de 60 députés de tous les partis ont également écrit à la rédactrice en chef du Sun, Victoria Newton, pour exiger des excuses et des «mesures prises» contre Jeremy Clarkson. Dans une lettre dont le Guardian révèle le contenu, ils ont déclaré que Meghan avait reçu des menaces crédibles contre sa vie et que des chroniques telles que celle de Clarkson contribuaient à un «climat inacceptable de haine et de violence.»

Des excuses insuffisantes

The Sun a retiré la chronique de son site ce lundi 19 décembre, affirmant le faire à la demande de son auteur. Ce dernier a présenté des excuses sur Twitter. «J'ai fait une référence maladroite à (la série) 'Game of Thrones' et cela a été mal pris par de nombreuses personnes, a-t-il écrit. Je suis horrifié d'avoir causé tant de peine et je serai plus prudent à l'avenir».

Dans une des séquences les plus marquantes de «Game of Thrones», un personnage féminin subit «la marche de la honte», durant laquelle elle est forcée de marcher nue dans les rues pendant que les gens lui jettent des ordures.

Dans leur lettre les députés «condamnent dans les termes les plus forts possibles le langage misogyne violent... Ce genre de langage n'a pas sa place dans notre pays et il est inacceptable qu'il ait été autorisé à être publié dans un journal grand public».

Ils ajoutent : « Nous ne pouvons plus laisser ce type de comportement incontrôlé. Nous saluons la rétractation de l'article par le Sun et nous exigeons maintenant que des mesures soient prises contre M. Clarkson et des excuses sans réserve à Mme Markle immédiatement.

Parmi les autres signataires de la lettre figurent Stella Creasy, Dawn Butler et Dan Jarvis, du parti travailliste, ainsi que l'ancienne ministre conservatrice Andrea Leadsom et la chef adjointe de la Lib Dem, Daisy Cooper.

Des avis tranchés

Cela n'est pas la première fois que Jeremy Clarkson scandalise par ses propos outranciers et racistes. En 2015, il avait aussi été évincé de l'émission «Top Gear» de la BBC après avoir agressé physiquement et verbalement un producteur.

A l’instar de Jeremy Clarkson, d’autres journalistes britanniques conservateurs ont exprimé leur avis très tranché sur le documentaire. «La trahison impitoyable du prince Harry envers sa famille fera de lui et de l'actrice de seconde zone Meghan des losers mal-aimés», a notamment écrit Piers Morgan au sujet du documentaire Netflix «Harry & Meghan».

Dans le documentaire en question, le prince Harry fait savoir qu’une partie des articles à charge parus dans les tabloïds étaient commandités par l’équipe de communication de son propre frère, le prince William.