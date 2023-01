Prince Harry : près de la moitié des Britanniques veulent qu'il soit déchu de ses titres royaux, selon un sondage

D’après un sondage réalisé par YouGov pour le journal Times, 44% des Britanniques souhaitent que le prince Harry soit déchu de ses titres royaux. Un résultat qui reflète l’échec du documentaire sur les Sussex dans le royaume.

Un effet inverse. Environ trois ans après leur «rupture» avec la famille royale, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ne font toujours pas l’unanimité au Royaume-Uni. En effet, selon un sondage réalisé vendredi par YouGov pour le journal britannique «The Times», 44% des Britanniques souhaitent que le duc de Sussex soit déchu de ses titres royaux. Au contraire, 32% des personnes interrogées estiment que Harry devrait conserver ceux-ci.

Ce résultat, désastreux pour le couple, survient près d’un mois après la diffusion de leur documentaire, intitulé «Harry & Meghan», sur la plate-forme Netflix. Une série qui relève notamment les dessous du départ des Sussex vers une nouvelle vie en Amérique du Nord.

Ainsi, 23% des personnes sondées ont affirmé que la récente série avait aggravé leur vision de Harry et Meghan.

Plus surprenant encore, cette création a provoqué une sorte d’«effet inversé», et a plutôt profité à William et Kate. Toujours d’après le sondage, 44% des Britanniques ont ainsi déclaré avoir plus de sympathie pour le futur couple royal, contre 17% pour les Sussex.

Néanmoins, les Britanniques pensent à 51% que le couple vivant désormais aux États-Unis doit être invité au couronnement du roi Charles III, en mai prochain.

Le documentaire de la discorde

Au lendemain de la diffusion du documentaire «Harry & Meghan», la presse britannique a largement apporté son soutien au Prince et Princesse de Galles et à leur «dignité», tout en fustigeant la «traîtrise» des Sussex. L’auteur britannique Tom Quinn a décrit la série d’Harry et Meghan comme étant «douloureuse à regarder».

«Je suis seulement surpris que le documentaire n'ait pas fait plus de dégâts aux Sussex. Je l'ai trouvé douloureux à regarder - il vous fait réaliser que ce sont des âmes perdues. Je ne suis pas du tout surpris que les gens aient plus de sympathie pour le prince et la princesse de Galles, car ils font preuve d'un stoïcisme classique. Ils ne se plaignent pas de Harry», a-t-il dit, relayé par le Dailymail.

«Je pense qu'il est peu probable que le roi retire son titre au duc de Sussex, car cela donnerait l'impression que lui et le prince William font les mêmes erreurs que Harry et Meghan», a-t-il ajouté.

Pour rappel, le prince Harry devrait publier, mardi 10 janvier, son autobiographie intitulée «Le Suppléant». Un moyen supplémentaire pour le duc de Sussex de régler ses comptes avec son frère, le prince William.