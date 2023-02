Elon Musk reprend la tête du classement de l’homme le plus riche du monde

Grâce à une hausse des ventes de Tesla en ce début d’année, Elon Musk est redevenu l’homme le plus riche du monde, selon un classement Bloomberg relayé ce mardi 28 février. Il était devancé par le patron français de LVMH Bernard Arnault, depuis décembre dernier.

Le patron de Tesla a une fortune estimée à 187 milliards de dollars, soit plus de 176,1 milliards d’euros. Il a repris la première place occupée par le patron français de LVMH Bernard Arnault, dont la richesse a été estimée à 185 milliards de dollars, soit plus de 174,2 milliards d’euros.

Depuis 2019, Tesla n’a pas cessé d’augmenter ses marges bénéficiaires malgré quelques remous, dont celui causé par le rachat difficile de Twitter il y a quelques mois. Dans un tweet relayé ce lundi, Bloomberg Opinion a affirmé que «le géant des véhicules électriques vaut actuellement plus que Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, General Motors, Stellantis et Ford réunis».

Elon Musk is the world’s richest person again. The billionaire has turned @tesla’s failing into winning.





The EV giant is currently worth more than Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, General Motors, Stellantis and Ford combinedpic.twitter.com/QO5Epp5d56

— Bloomberg Opinion (@opinion) February 27, 2023