Loi contre les «agents de l'étranger», manifestations... Que se passe-t-il en Géorgie ?

En Géorgie, un projet de loi contre les «agents de l'étranger» suscite une forte contestation. Le texte est similaire à une loi russe utilisée pour réprimer les oppositions.

Le Parlement géorgien a adopté mardi 7 mars en première lecture un projet de loi qui prévoit que les organisations recevant plus de 20% de leur financement de l'étranger soient obligées de s'enregistrer en tant qu'«agents de l'étranger», sous peine d'amendes.

Selon ses détracteurs, ce texte est liberticide. Et rappelle surtout une loi similaire adoptée en Russie en 2012, que le Kremlin utilise pour réprimer des médias, des organisations d'opposition ou des associations de défense des droits de l'homme, considérés comme des «agents étrangers».

Mardi soir, des milliers de personnes ont exprimé leur colère, dans la capitale Tbilissi, lors de protestations dispersées à coups de gaz lacrymogènes et de canons à eau.

Police using water cannon against peaceful demonstrator waving EU flag outside the Georgian Parliament protesting the adoption of the Russian-style anti-NGO law. pic.twitter.com/AXS1HyzC9Y

— Formula NEWS | English (@FormulaGe) March 7, 2023