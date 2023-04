Taïwan : navires chinois déployés, menaces à peine voilées… Comment la tension est monté d’un cran avec Pékin

Taïwan a annoncé avoir détecté, jeudi 6 avril, un hélicoptère et trois navires de guerre chinois près de ses côtes, après la rencontre entre sa présidente Tsai Ing-wen et le président de la Chambre des représentants des Etats-Unis, Kevin McCarthy, à Los Angeles. Une démonstration de force qui fait monter la tension d’un cran entre les deux frères ennemis.

Des menaces à peine voilées. Alors que Taipei a réaffirmé sa proximité avec Washington à l’occasion d’une rencontre entre la présidente Tsai Ing-wen et le numéro trois du pouvoir américain, Kevin McCarthy, Pékin n’a pas tardé à réagir en déployant des navires de guerre au large de l’île, ainsi qu'un hélicoptère de combat pour survoler la zone. Une menace prise très au sérieux par Taïwan qui se prépare pour une éventuelle riposte.

«Un appareil de l’Armée populaire de libération et trois vaisseaux de la Marine de l’Armée populaire de libération ont été détectés à 6h», a indiqué le ministre taïwanais de la Défense dans un communiqué.

«Les forces armées ont surveillé la situation et ont chargé un appareil de la Patrouille aérienne de combat, les navires de la marine et les systèmes de missiles terrestres de répondre à ces activités», a-t-il ensuite précisé.

Taïwan condamne l'attitude de la Chine

Face à cette menace, le Conseil des affaires continentales de Taipei (MAC), l'organe suprême de l'île autonome chargé de définir la politique à l'égard de la Chine, a accusé Pékin d’«entraver» le commerce dans le détroit de Taïwan en procédant à des inspections sur place des cargos et des navires de transport de passagers.

«L'action de la partie chinoise aggrave délibérément les tensions entre les deux rives du détroit», a déclaré le MAC. «Il s'agit d'une violation flagrante de l'accord de transport maritime entre les deux rives du détroit et des pratiques maritimes, qui aura un impact négatif important sur le trafic normal entre les deux rives».

Le ministre de la Défense a également jugé «sensible» le moment choisi par Pékin pour déployer le Shandong, l'un des deux porte-avions chinois. Il n'a pour autant observé aucune manœuvre autour du vaisseau. «Quand un porte-avions sort, il y a habituellement des décollages et des atterrissages d'appareils», a déclaré Chiu Kuo-cheng, précisant n'avoir vu «aucun décollage ou atterrissage» à ce stade.

La Chine dénonce des «actes de collusion» avec les États-Unis

Du côté de la Chine, le ministère des Affaires étrangères a comparé la rencontre Tsai-McCarthy sur le sol américain à des «actes de collusion gravement erronés» entre les États-Unis et Taïwan, selon un communiqué. Pékin a ensuite promis une réponse «déterminée et efficace pour sauvegarder sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale», après des menaces répétées de ripostes déjà émises ces dernières semaines.

En effet, la Chine avait déjà lancé des manœuvres militaires sans précédent autour de Taïwan en août dernier, lorsque la démocrate Nancy Pelosi, prédécesseuse de Kevin McCarthy au perchoir, s'était rendue à Taïwan. Le gouvernement communiste basé à Pékin considère l'île comme l'une de ses provinces à reprendre, en privilégiant une «réunification pacifique», mais sans exclure d'employer la force.

«Les Etats-Unis et Taïwan ont conspiré» afin «de renforcer leurs relations», ce qui «porte gravement atteinte» à la souveraineté chinoise et «envoie un mauvais signal de soutien aux séparatistes taïwanais», a déploré Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, ce jeudi en conférence de presse.

Ces tensions entre Pékin et Taipei interviennent au moment où la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen et le président français Emmanuel Macron se trouvent à Pékin, où ce dernier a rencontré son homologue Xi Jinping. Elles surviennent également le jour de l'arrivée à Taïwan d'une délégation de huit membres du Congrès américain pour des discussions sur le commerce et la sécurité.