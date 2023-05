Couronnement de Charles III : policiers par dizaines de milliers, snipers, reconnaissance faciale… A quoi va ressembler le dispositif de sécurité ?

Les forces de l’ordre britanniques seront largement dédiées à la sécurisation de la cérémonie de couronnement de Charles III et ses à-côtés, dès ce vendredi et tout au long du week-end.

Si le couronnement de Charles III, samedi 6 mai, doit être un grand moment de fête à Londres, il est aussi un énorme enjeu pour les forces de l’ordre.

Le dispositif de sécurité, baptisé «Golden Orb» («Orbe d’or») sera donc très important, en termes d’effectif et de technologies déployées.

D’autant qu’en plus des risques plus «classiques» (terrorisme, mouvements de foule...) des actions de militants écologistes ou anti-monarchie sont attendues.

Scotland Yard a indiqué que les forces de police londoniennes seront renforcées par des effectifs venus de tout le royaume, jusqu’au 8 mai. Ainsi, 29.000 agents seront mobilisés dans les rues de la capitale britannique.

Samedi, jour du couronnement, ils seront près de 12.000 à être déployés. Un grand nombre servira à sécuriser le trajet qu'emprunteront en carrosse Charles III et Camilla. Ils seront disposés tout du long, entre le palais de Buckingham et l’abbaye de Westminster. La procession pourra également s’appuyer sur 7.000 soldats britanniques, qui défileront à la suite du couple royal en tenue d’apparat.

Dans la foule, des patrouilles seront constamment en action. Enfin, des officiers spécialisés auront pour tâche d’assurer la sécurité des invités, comme les chefs d'État ou les membres des familles royales présentes.

Comme cela se fait très régulièrement, en Angleterre ou ailleurs lorsqu’une personnalité politique importante est susceptible de se montrer en extérieur, des tireurs d’élite (les «snipers») seront disposés sur les toits de la ville. De leur poste surélevé, ils seront chargés de surveiller les abords de la cérémonie et d’éviter qu’un tireur puisse s’installer dans les bâtiments alentour.

Afin de supprimer toute menace pouvant arriver par les airs, les autorités ont tout simplement interdit le survol du centre de Londres. Les seuls appareils pouvant le faire sont les hélicoptères des forces de sécurité et ceux qui filmeront pour les médias.

Les autorités ont expliqué que des technologies de reconnaissance faciale seront utilisées. Elles auront pour but de détecter la présence de personnes pouvant représenter un danger pour le public, comme «les personnes recherchées pour des délits ou faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par les tribunaux», a décrit Scotland Yard.

Une loi sur l’ordre public a été adoptée mercredi au Royaume-Uni, dont un point semble avoir été mis en place en partie pour la journée du couronnement. En effet, alors que le risque d’action est fort de la part de militants, notamment écologistes, les individus qui bloquent une route peuvent désormais être puni d’un an de prison. Or, il s’agit d’une méthode largement répandue outre-Manche.

En plus du dispositif, les autorités ont diffusé des messages appelant les personnes qui assisteront aux célébrations à se montrer vigilantes. Il est ainsi demandé de faire un signalement à un agent de police, sur Internet ou au 999 si quelque chose ne semble pas normal. «Stay alert and trust your instincts» est-il demandé. Soit «restez vigilant et faits confiance à votre instincts».

As London gets ready to host #coronation celebrations, you will see police officers out and about in communities across the capital.





Speak to them if you see something that doesn’t feel right. In an emergency call 999.





Let’s keep each other safe. pic.twitter.com/yIeAwcI9gj

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) May 3, 2023