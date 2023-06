États-Unis : un bang supersonique entendu à Washington suite à la tentative d'interception d'un jet privé par deux F-16

Les autorités américaines ont annoncé, ce lundi 5 juin, la mort des quatre occupants d'un jet privé dont l'absence de réponse, alors qu'il volait dimanche près de Washington, avait déclenché l'intervention de deux chasseurs F-16, qui ont eux-mêmes généré un puissant bang supersonique au-dessus de la capitale fédérale.

Un bang supersonique a retenti, ce dimanche, à Washington, lorsque deux avions de chasse ont cherché à intercepter un appareil qui ne répondait plus avant qu'il ne s'écrase dans l'État américain de Virginie. Les quatre occupants de l’avion sont décédés.

«Aucun survivant n'a été découvert» par les secouristes lorsqu'ils ont atteint à pied le site du crash, dans une zone montagneuse du sud-ouest de l'Etat de Virginie, à environ 270 km de Washington, peu avant 20h00, a indiqué la police de cet État de l'est des Etats-Unis, qui a mis fin aux recherches.

Des habitants de la capitale fédérale des Etats-Unis et de sa banlieue ont rapporté avoir entendu un bruit tonitruant qui a fait trembler fenêtres et murs à des kilomètres à la ronde et suscité nombre de questionnements sur les réseaux sociaux. Ce «bang supersonique» serait en réalité dû à l’intervention des deux chasseurs F-16, qui en franchissant le mur du son ont provoqué ce bruit.

Une famille endeuillée

Selon plusieurs experts en aviation, le pilote du jet privé aurait pu avoir perdu connaissance en raison d'une dépressurisation de l'appareil. Dimanche, le propriétaire de l'entreprise au nom de laquelle l'avion était enregistré, John Rumpel, a indiqué au quotidien Washington Post que toute sa famille se trouvait à bord, notamment sa fille ainsi qu'un petit-enfant et sa nounou. En réponse à des messages de condoléances postés sur sa page Facebook, son épouse Barbara Rumpel a écrit : «Ma famille n'est plus de ce monde, ma fille et ma petite-fille».

Le jet avait décollé d'Elizabethton, dans le Tennessee (est), pour rejoindre Long Island, dans l'État de New York (nord-est). Le site internet de suivi de vols Flightradar24 a cependant indiqué que l'appareil avait fait demi-tour après avoir survolé Long Island pour se diriger vers le sud, passant au-dessus de Washington et de la Virginie.

Le Capitole des Etats-Unis et des bâtiments annexes à Washington «ont été brièvement placés en état d'alerte jusqu'à ce que l'avion quitte la zone», selon la police du Capitole.