Famille royale et racisme : pourquoi cette collection d’art fait-elle polémique ?

La famille royale britannique a de nouveau été accusée de racisme, en raison de mentions présentes dans la collection d'art de la famille, a récemment révélé le média The Independant.

Vers un nouveau scandale au Royaume-Uni ? La famille royale a été récemment visée par des accusations de racisme, après les révélations du média britannique The Independant. D'après nos confrères anglais, des inscriptions racistes sont présentes dans un catalogue d'une sélection d'objets et de pierres précieuses, publié par le Royal Collection Trust (RCT).

Le quotidien a découvert ce document daté de 2008, présent depuis cette date sur le site du gouvernement britannique, et qui a justement été supprimé jeudi 13 juillet, après les signalements effectués par The Indépendant. Au total, plus de 40 dénominations à connotations racistes telles que «negro», ou «negroid», renvoyant de manière péjorative et raciste aux peuples africains représentés à plusieurs reprises sur des pièces de monnaie ou des artéfacts. De son côté, un porte-parole du Royal Collection Trust (RCT) a indiqué que les documents étaient «continuellement étudiés», justifiant dans une certaine mesure les évolutions de langage, tandis que Buckingham n'a pas souhaité faire de commentaire.

Un «douloureux héritage»

Toujours dans les colonnes du média britannique, la député Kim Johnson, élue sous l'étiquette du Parti travailliste (Labour), a dénoncé des différences de lectures de ces termes, qui marquent notamment un «douloureux héritage». «Il y a ceux qui diront que l'utilisation de tels termes est inoffensive – un reflet fidèle d'une époque révolue. Mais chaque Noir britannique aujourd'hui est douloureusement conscient de l'héritage d'un tel langage, en termes de traitement continu, de racisme institutionnel et de politiques de l'État britannique moderne. Du scandale Windrush à un système de justice pénale raciste, en passant par l'utilisation d'une terminologie raciste dans les documents politiques actuels du gouvernement - le traitement des Noirs britanniques en tant que citoyens de seconde classe aujourd'hui a ses racines dans l'histoire même d'où cette langue est née», a déclaré la femme politique originaire de Liverpool.

Cette accusation de racisme visant la famille royale britannique n'est pas la première. En 2022, la sortie du documentaire Harry & Meghan avait remis ce sujet au cœur de Buckingham. L'ex-actrice, notamment connue dans «Suits : avocats sur mesure», avait accusé certains membres de la Royal Family d'attitudes et de propos à caractères raciaux concernant son fils Archie.

La même année, lady Susan Hussey, la marraine du prince William, avait été écartée de Buckingham après avoir demandé à Ngozi Fulani, la directrice d'une association qui lutte contre les violences faites aux femmes «d'où elle venait réellement», en référence à sa couleur de peau. Dès lors que l'affaire avait été rendue publique, le prince William avait immédiatement condamné des propos inacceptables, indiquant que «le racisme n'a pas sa place dans la société».