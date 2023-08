Canada : évacuation de milliers de personnes, situation «inimaginable»... Tout savoir sur les mégafeux qui ravagent le pays

Depuis plusieurs mois, le Canada fait face à une série sans précédent de mégafeux de forêt, causés par une grave sécheresse et des températures élevées. La population de Yellowknife, principale ville du Nord canadien, a reçu l'ordre d'évacuer avant le week-end en raison de la propagation rapide des flammes.

Aucun répit pour le Canada sur le front des mégafeux. Depuis plusieurs mois, les pompiers luttent contre des incendies massifs de forêt d'une ampleur inédite dans le pays. Un combat qui est loin d’être gagné, avec un millier de foyers encore actifs sur tout le territoire.

Les premiers incendies majeurs ont commencé plus tôt que d’habitude cette année, en mai, en Alberta, à l'ouest, et en Nouvelle-Écosse, à l'est, un mois plus tard. Ensuite, la Colombie-Britannique, au nord-ouest, et le Québec, à l'est, ont été durement touchés au début de l'été. À ce jour, les feux de forêt ont déjà dévasté une superficie de 13 millions d'hectares dans le pays et continuent de se propager, obligeant de nombreux Canadiens à fuir.

ÉVACUATIONs de MASSe

Près de 168.000 évacuations ont déjà eu lieu depuis le début de la saison des feux, qui affecte particulièrement les Territoires du nord-ouest. Cette région, qui fait deux fois la taille de la France métropolitaine, compte actuellement 230 feux actifs. Environ 15% de la population, soit plus de 6.000 personnes, sont actuellement évacuées, selon les autorités.

Dans les Territoires du Nord-Ouest, les 22.000 habitants de la capitale, #Yellowknife, sont en train d’être évacués car il y a de fortes chances que la ville soit dévastée par les incendies dans les prochains jours. https://t.co/LGp4MVgLwt pic.twitter.com/Tqq3Z1TrD6

— Clément Renard (@clemrenard_) August 17, 2023

«Malheureusement, la situation des feux de forêt tourne au pire avec un brasier à l’ouest de Yellowknife qui représente une véritable menace», a déclaré Shane Thompson, ministre de l’Environnement des Territoires du nord-ouest. Ce dernier a ordonné, ce mardi 15 août, l’évacuation des 20 000 résidents de cette ville, déclaré en état d’urgence. «La ville ne fait pas face à un danger immédiat […] mais sans pluie, il se peut que le brasier frappe les environs de la ville ce week-end […] Si vous restez jusqu'au week-end, vous risquez de vous mettre en danger et de mettre en danger les autres», a-t-il ajouté, exhortant les résidents à quitter Yellowknife par avion ou par la route pour éviter tout danger.

©REUTERS/Jennifer Gauthier

Face à la menace grandissante, des milliers de personnes ont afflué vers l'aéroport de l'une des plus grandes villes du Canada du Nord et une longue file de voitures s’est formée sur l’unique autoroute jeudi dernier. «Les Territoires n’ont jamais rien vu de tel en termes d’incendies de forêt […] c’est une situation inimaginable pour beaucoup», a déploré Mike Westwick, porte-parole de l’agence de lutte contre les incendies. À quelques centaines de kilomètres les uns des autres, ces villages sont «particulièrement difficiles» à évacuer par voie terrestre, expliquait-il en début de semaine.

L’armée en renfort

Le gouvernement canadien a également déployé des ressources militaires pour aider aux évacuations, avec plusieurs vols commerciaux et militaires organisés vers le sud. Bien que des précipitations soient prévues, elles pourraient tout de même apporter des orages et des éclairs, augmentant ainsi le risque de nouveaux incendies.

Le Premier ministre Justin Trudeau a assuré que les forces armées étaient mobilisées pour aider la population de la région, déployant des avions, des hélicoptères et environ une centaine de militaires pour soutenir les évacuations. «Nous allons continuer de vous fournir les ressources nécessaires» et «apporter toute l’aide possible», a-t-il écrit sur le réseau X, anciennement Twitter.

Aux habitants des T.N.-O. : on est là pour vous. On a mobilisé des membres des @ForcesCanada et on va continuer de vous fournir les ressources nécessaires. J’en ai parlé aujourd’hui avec la PM @CCochrane_NWT – et j’ai réitéré notre engagement à apporter toute l’aide possible.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 16, 2023

Le réchauffement climatique mis en cause

D’après le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC), les mégafeux ont déjà brûlé une superficie de 13,5 millions d'hectares, soit l’équivalent de la taille de la Grèce, et ont émis une quantité record d'un milliard de tonnes de dioxyde de carbone cette année.

Sur le même sujet Feux de forêts : voici les deux départements classés en vigilance orange Lire

Cette situation est en grande partie due au réchauffement climatique, qui touche particulièrement le Canada en raison de sa situation géographique, entraînant des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents et intenses.