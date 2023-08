Espagne : il dévoile sa technique pour dépouiller les vacanciers à la télévision et se fait arrêter pour 200 vols

En Catalogne espagnole, un homme a été arrêté par la police après avoir commis des centaines de vols sur une plage barcelonaise. Le suspect avait en effet dévoilé sa technique pour dépouiller des vacanciers en direct à la télévision locale.

Un Catalan, prénommé Jaume, a été arrêté à la mi-août par des agents de la garde urbaine espagnole après avoir commis des vols sur la plage de la Barceloneta à Barcelone. L’homme avait été repéré, fin juillet, dans un reportage télévisé de la chaîne Cuatro en train d’expliquer son processus pour dépouiller les vacanciers.

«Une fois sur la plage, je ne pense qu'à la première serviette vide que je trouve. Profitant du moment de baignade des vacanciers, je prends mon sac à dos et je l'emporte avec moi. Cela n’est pas difficile. Peut-être que quelqu'un d'autre essaie de le faire et n'en a pas la capacité, peut-être par respect aux victimes», a déclaré Jaume indiquant toutefois qu’il a peur lorsqu’il est pris en flagrant délit.

Selon le quotidien espagnol La Vanguardia, après son interpellation, l’homme aurait reconnu avoir volé plus de 200 fois sur les plages catalanes et avoir agi ainsi «pour survivre». Il a été arrêté après avoir cumulé plus de 100 plaintes déposées à son encontre.

D’après la même source, le suspect aurait été relâché juste après son arrestation et les biens volés, dont la valeur est estimée à moins de 400 euros, ont été restitués aux victimes.

Connu des services de police de sa ville

Ce n’est pas la première fois que Jaume procède au dépouillement des vacanciers. À Calella, sa ville catalane de résidence, l’homme est connu comme le loup blanc. Son gagne-pain serait le suivant : vendre de la drogue en hiver et voler des objets aux touristes et dans les magasins en été.

Ce récidiviste était en effet dans le viseur des autorités de la Calella. Un excès de contrôle qui l’a poussé à se déplacer vers d’autres villes touristiques et à changer de champ d’action, essentiellement basé sur les plages du Maresme jusqu’à Barcelone, où il est désormais également identifié.