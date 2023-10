Meghan Markle bientôt sénatrice des Etats-Unis ?

Meghan Markle serait envisagée pour reprendre le poste de sénatrice de Dianne Feinstein, doyenne du Sénat américain, décédée ce vendredi 29 septembre dernier.

De la télévision au Congrès ? Meghan Markle, épouse du prince Harry, pourrait faire le grand saut dans la politique, selon des informations rapportées par The Mail on Sunday, à la suite du décès de Dianne Feinstein, la doyenne du Sénat américain et ancienne maire de San Francisco, survenu ce vendredi 29 septembre 2023.

La duchesse de Sussex serait tentée de se porter candidate pour occuper le siège désormais vacant de cette démocrate jusqu'aux prochaines élections, prévues en novembre 2024.

Une nouvelle pas si surprenante puisque Meghan Markle a étudié la politique et a obtenu une double licence en théâtre et en relations internationales, bien qu'elle ait échoué aux examens qui auraient pu lui ouvrir la voie vers une carrière politique.

«une femme noire capable de faire ce travail»

Selon une source proche du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui a le dernier mot pour désigner le remplaçant de Dianne Feinstein, le nom de Meghan Markle serait être en tête de liste. En effet, le gouverneur Newsom aurait l'intention de nommer une femme noire pour ce poste.

De plus, la plupart des potentiels candidats ayant déjà annoncé leur intention de se présenter en 2024 sont écartés car leur candidature «serait considérée comme un avantage énorme et très injuste».

«[Gavin Newsom] doit trouver une femme noire capable de faire ce travail pendant 13 mois et qui accepte de ne pas s’opposer à des politiciens chevronnés. Il n’y a pas beaucoup de femmes qui correspondent à ce profil. C’est pourquoi le nom de Meghan Markle circule» a confié une source à l’hebdomadaire britanique.

Depuis de nombreuses années, la duchesse de Sussex s'est engagée activement pour des causes sociales aux États-Unis. Au côté de son mari, elle milite en faveur des congés familiaux, de la santé mentale, de la lutte contre le changement climatique et contre la faim.