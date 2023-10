Voici 5 hôtels qui ont 7 étoiles dans le monde en 2023

Dans le monde, très peu d'hôtels revendiquent détenir la notation suprême, mais non-officielle, de 7 étoiles. Voici 5 hôtels les arborant, parmi les plus réputés en 2023.

Divers organismes ont travaillé à la création d'un système de notation pour les hôtels, évaluant les établissements tous les cinq ans pour déterminer leur classement par étoiles. Les critères de notation comprennent le confort, l'excellence du service et des équipements. Si tous les classements officiels, dont le plus connu en France (Michelin), offrent jusqu’à cinq étoiles, certains établissements se sont autoproclamés jusqu’à sept étoiles pour marquer la qualité exceptionnelle de leurs prestations.

Burj Al Arab - Dubaï, Émirats arabes unis

Le Burj Al Arab situé à Dubaï est une des merveilles du tourisme international. Cet hôtel «autoproclamé 7 étoiles» est situé dans le quartier de Jumeirah Beach, et incarne le faste des établissements de luxe dubaïotes. Dans une ville réputée pour son architecture futuriste extravagante, il en faut beaucoup pour qu'un hôtel se démarque. L'emblématique Burj Al Arab y parvient. C'est le premier hôtel à s’être déclaré 7 étoiles.

Le Burj Al Arab est l'hôtel le plus haut de Dubaï, situé sur sa propre île artificielle. Les clients peuvent s'attendre à être traités comme des rois, surtout s'ils choisissent de séjourner dans la suite royale. C'est la chambre la plus chère de l'hôtel, avec une seule nuit qui coûte plus de 20.000 dollars. La suite dispose d'une salle de cinéma, d'un majordome personnel et s'accompagne d'une limousine pour les promenades.

Laucala Island Resort – Fidji

Le Laucala Island Resort est un hôtel 7 étoiles qui permet à ses clients de profiter d’une expérience unique dans le paradis des Fidji. Dans le détail, il se compose de 25 villas qui sont gérées par environ 300 membres du personnel. La villa la moins chère coûte près de 4.000 dollars par nuit, tandis que la plus chère dépasse 41.000 dollars. Les clients peuvent profiter de divers services, tels que des chauffeurs, des nounous et des chefs privés pour répondre à tous leurs besoins.

Les villas sont aménagées de manière somptueuse, offrant des chambres en bord de mer et des piscines à débordement privées. Les expériences incluent du kayak, du golf et même des excursions sous-marines dans les eaux cristallines du Pacifique Sud.

Hôtel Plaza Athénée – Paris, France

En France, il existe plusieurs hôtels qui revendiquent détenir 7 étoiles. C’est notamment le cas du Ritz, du Georges V, mais aussi du Plaza Athénée. Situé sur la mythique avenue Montaigne, avec une vue directe sur la Tour Eiffel, le Plaza Athénée dispose d’une architecture typiquement parisienne, et de chambres dont l’opulence à la française fait saliver les clients du monde entier.

Avec ses lustres en cristal, ses matériaux luxueux, sa collection d'objets d'art, ses balcons privés face à la Tour Eiffel, mais surtout ses prestations haut de gamme comme son restaurant étoilé aujourd'hui dirigé par le chef Jean Imbert, le Plaza Athénée offre une expérience exceptionnelle dans la capitale française pour des clients qui peuvent bénéficier de tous les services les plus luxueux pour satisfaire leurs moindres besoins.

Taj Falaknuma Palace - Hyderabad, Inde

Autrefois occupé par le souverain d'Hyderabad, le Taj Falaknuma Palace est le seul hôtel sept étoiles de l'Inde. C'est un bâtiment incroyable, comme on peut s'y attendre d'un endroit qui était autrefois la maison de l'homme le plus riche du monde. Le palais possède une structure unique en forme de scorpion avec deux grandes ailes sur les extérieurs. L'intérieur est encore plus incroyable, avec des œuvres d'art et des manuscrits inestimables sur les murs, une collection d'artefacts en jade et des lustres belges Osler.

L'hôtel possède même une réplique de la bibliothèque du château de Windsor. Les clients peuvent s'attendre à un accueil des plus royaux, avec la possibilité de se déplacer en calèche.

Signiel Seoul - Séoul, Corée du Sud

Situé dans la Lotte World Tower, le Signiel Seoul représente parfaitement le concept d'un hôtel sept étoiles. Bien que la plupart des chambres ne soient pas aussi chères que celles des autres hôtels de cette liste, c'est néanmoins l'hôtel le plus cher de Corée du Sud. La chambre la plus chère coûte plus de 15.000 dollars la nuit.

Les clients peuvent être transférés en hélicoptère pour profiter de chambres luxueuses, de plats préparés par des chefs étoilés Michelin et de la plus grande collection de champagnes d'Asie. Grâce à son emplacement dans l'un des bâtiments les plus hauts du monde, l'hôtel offre une vue spectaculaire sur Séoul.

Enfin, d’autres hôtels à travers le monde revendiquent la distinction «7 étoiles». C’est notamment le cas de l’Emirates Palace à Abu Dhabi, de l’hôtel Aman à Tokyo, du Plaza Hôtel à New-York ou encore du Beverly Wilshire à Los Angeles aux États-Unis.