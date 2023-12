Ces 10 grands sportifs morts en 2023

L'année 2023 a connu les décès de nombreuses légendes du sport, ainsi que celles, tragiques, de sportifs encore au sommet de leur carrière. Voici les 10 principales personnalités du sport décédées au cours de cette année.

Christian Atsu (31 ans) - football

Le footballeur Christian Atsu a perdu la vie à l'âge de 31 ans dans le tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février dernier, et fait plus de 44.000 morts. Après deux semaines de recherche, son corps a été retrouvé dans les décombres de l'immeuble où il vivait à Antioche.

L'attaquant international ghanéen avait notamment joué à Newcastle, à Porto et à Chelsea avant de signer pour Hatayspor en Turquie en 2022. Il avait joué son dernier match pour ce club la veille du séisme.

Gino Mäder (26 ans) - cyclisme

Le coureur cycliste suisse Gino Mäder, 26 ans, a succombé à ses blessures le 16 juin 2023, après avoir été victime d'une lourde chute à la fin de la 5e étape du Tour de Suisse. Gino Mäder, alors 27e du classement général, est tombé au km 197 de l'étape-reine de l'épreuve helvétique, entre Fiesch et La Punt, dans la descente vertigineuse du col de l'Albula après une journée harassante marquée par trois ascensions au-delà de 2.000 mètres d'altitude.

Gino Mäder était l'un des principaux espoirs suisses dans les courses à étapes, et s'était classé 5e et meilleur jeune du Tour d'Espagne 2021.

Just Fontaine (89 ans) - football

Le footballeur français Just Fontaine, légende du Stade de Reims et recordman du nombre de buts inscrits lors d'une phase finale de Coupe du monde (13) en 1958, est décédé à l'âge de 89 ans, le 1er mars 2023. International français à 21 reprises, Just Fontaine avait été l'un des héros du Mondial 1958 en Suède où les Bleus avaient atteint les demi-finales pour la première fois de leur histoire, battus par le Brésil de Pelé (2-1).

Outre ses 13 buts et la première médaille internationale de l'équipe de France glanée en Suède, Just Fontaine s'est également bâti un palmarès de choix en clubs avec quatre titres de champion de France (1 avec Nice, 3 avec Reims), deux Coupes de France (Nice en 1954 et Reims en 1958) et une finale de Coupe d'Europe des clubs champions avec Reims perdue en 1959 (2-0) contre le grand Real Madrid de Di Stefano, Puskas et Kopa.

Bernard LAPASSET (75 ans) - Rugby

Patron du rugby français puis mondial, artisan de la Coupe du monde 2007 et des Jeux olympiques 2024 de Paris, Bernard Lapasset est décédé le 3 mai dernier des suites d'une longue maladie, après une vie entièrement vouée au sport. Tour à tour président de la Fédération française de rugby de 1991 à 2008 puis de la Fédération internationale (aujourd'hui World Rugby), jusqu'en 2016, avant de co-présider le comité de candidature pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, Bernard Lapasset a été au coeur du sport français pendant plus de trente ans.

Deuxième ligne anonyme, dont le principal fait de gloire reste un titre de champion de France junior avec Agen en 1967 face à Béziers, le Tarbais s'est ensuite révélé être un dirigeant de haut niveau. À la FFR, où il a succédé à l'omnipotent Albert Ferrasse (1968-1991), il a ainsi pris le virage de la professionnalisation du rugby en France avant d'imaginer le centre national des équipes de France à Marcoussis puis de décrocher la première Coupe du monde en France, en 2007.

Jean Galle (87 ans) - Basket

Sélectionneur de l'équipe de France de basket entre 1985 et 1989, Jean Galle est mort le 29 septembre 2023 à 87 ans. Entraîneur emblématique du basket tricolore, le Calaisien avait hissé Berck de la troisième à la première division entre 1967 et 1970. Après un premier titre de champion de France en 1973, l'équipe nordiste était devenue le premier club de France à accéder aux demi-finales de la C1 en 1974 puis 1975, craquant à chaque fois contre le futur vainqueur, le Real Madrid puis Varèse.

Passé par Caen, Mulhouse, Vichy ou Gravelines, c'est à Cholet (1987-1989 puis 1995-1997) qu'il a acquis le surnom de «Sorcier des Mauges». Finaliste du Championnat de France avec le Cholet Basket en 1988, Jean Galle fut désigné cette saison-là «entraîneur de l'année».

Bobby Charlton (86 ans) - Football

Star à Manchester United, champion du monde en 1966 avec l'équipe d'Angleterre et gentleman des terrains, Sir Bobby Charlton, mort le 21 octobre 2023 à l'âge de 86 ans, restera dans l'histoire comme l'incarnation de l'ère dorée du football anglais. En 1968, il avait fait des Red Devils le premier club anglais à soulever la grande Coupe d'Europe. Une performance d'autant plus saisissante que dix ans plus tôt, huit de ses coéquipiers perdirent la vie dans le crash aérien de Munich, dont il était lui sorti miraculeusement indemne.

Réputé pour ses frappes redoutables, le lauréat du Ballon d'or 1966 était aussi devenu le symbole de l'élégance et de l'esprit sportif. Bien que milieu de terrain, Bobby Charlton marquait des buts avec la régularité d'un attaquant, faisant souvent trembler les filets adverses depuis l'extérieur de la surface.

Né à Ashington, une ville ouvrière du nord-est de l'Angleterre le 11 octobre 1937, Bobby Charlton a rejoint United à l'âge de 15 ans. Il a finalement pris sa retraite internationale après le Mondial 1970, fort de 49 buts en sélection, un record qui ne sera battu qu'en septembre 2015 par Wayne Rooney. Sa longue et glorieuse carrière à United a pris fin en 1973, avec 249 buts inscrits en 758 matches.

Salif Keita (76 ans) - Football

L'attaquant malien Salif Keita, décédé le 2 septembre 2023 à Bamako à l'âge de 76 ans, a été un buteur prolifique dans les années 1970 et l'un des grands artisans de la domination de Saint-Etienne, le club français dont il a inspiré l'emblème, la panthère noire. Surnommé «Domingo» en référence à un nom vu sur le générique d'une affiche de cinéma alors qu'il avait dix ans, Salif Keita, joueur élancé, à l'allure féline, doté d'une technique hors pair et d'un sens aiguisé du but, a été l'un des plus grands attaquants de sa génération.

En cinq ans chez les Verts, il a remporté trois Championnats de France (1968, 1969, 1970) et deux Coupes de France (1968, 1970). Son total de buts : 143 (en 186 matches), dont 42 lors de la saison 1970-1971 qu'il ne termina pourtant qu'à la deuxième place du classement des buteurs derrière le Croate Josip Skoblar (44), qui établit cette année-là un record toujours en vigueur. En 1970, il fut le premier lauréat du Ballon d'or africain, créé cette année-là par France Football pour compléter le Ballon d'or, réservé à cette époque aux joueurs européens.

Jim Brown (87 ans) - football américain

Jim Brown, qui a été un des plus grands joueurs de football américain de l'histoire, mais aussi acteur et activiste, est mort à l'âge de 87 ans, le 18 mai 2023. Jim Brown est considéré comme l'un des meilleurs running-backs (coureurs) de tous les temps, à avoir brillé en NFL mais aussi en championnat universitaire à Syracuse. Sélectionné au premier tour de la draft de 1957, il a joué neuf saisons pour les Cleveland Browns (1957-65), parcourant au total 12.312 yards, avec un Super Bowl remporté en 1964 et trois trophées de MVP décrochés.

En 1966, il a stoppé sa carrière à 30 ans, bien qu'étant au sommet, pour se consacrer au cinéma. Cette année-là, il a été l'un des «Douze Salopards» de Robert Aldrich. Il aura ensuite été acteur dans une cinquantaine de films et séries, apparaissant notamment chez Spike Lee («He Got Game») et Tim Burton («Mars Attacks!»), confrontant Arnold Schwarzenegger dans «Running Man» et jouant les premiers rôles dans plusieurs longs métrages de blaxploitation.

Sur le plan de l'activisme, Jim Brown a organisé en 1967 le Sommet de Cleveland, qui a réuni douze hommes de premier plan de la communauté afro-américaine, en réponse à la décision de Mohamed Ali de ne pas participer à la guerre du Vietnam. En 1988, il a créé le programme «Amer-I-Can», qui intervenait dans les quartiers défavorisés pour tenter de remettre les jeunes membres de gangs sur le bon chemin. Le sportif n’a toutefois pas laissé que des bons souvenirs avec plusieurs condamnations à son actif, notamment pour des faits de violence.

Jim Hines (76 ans) - Athlétisme

L'Américain Jim Hines, premier athlète à avoir officiellement couru le 100 mètres sous les dix secondes (9 secondes 95), est décédé le 3 juin 2023 à l'âge de 76 ans. En plus d'avoir été le premier homme à passer officiellement sous le seuil des 10 secondes, Jim Hines a également été champion olympique du 100 mètres en 1968. C'est lors de cette finale des Jeux de Mexico, le 14 octobre 1968, que l'Américain avait réalisé cette performance inédite, en devançant le Jamaïcain Lennox Miller et son compatriote Charles Greene.

Le panneau du stade olympique avait d'abord affiché 9 secondes 9, puis son temps avait été annoncé à 9 secondes 89 au chronomètre électrique avant qu'il ne soit finalement fixé à 9 secondes 95. Ce record tiendra 15 ans, jusqu'au temps de 9 secondes 93, réalisé par son compatriote Calvin Smith à Colorado Springs (États-Unis), en 1983. Le détenteur actuel est le Jamaïcain Usain Bolt, avec un chrono de 9 secondes 58, réalisé lors des championnats du monde 2009 à Berlin.

Dick Fosbury (76 ans) - Athlétisme

L'ancien athlète américain Dick Fosbury, champion olympique en 1968, qui a révolutionné le saut en hauteur avec une technique ayant fait école et portant désormais son nom, est mort le 12 mars 2023 à 76 ans. Dick Fosbury est entré dans l'histoire de l'athlétisme avec son fameux «flop». Une technique de saut en dorsal, quand tous les autres athlètes utilisaient celles du rouleau ventral ou du ciseau.

C'est en 1968 que le monde découvrit ce drôle d'oiseau planer dans le ciel de Mexico City où se déroulèrent les Jeux. Son saut à 2,24 mètres, record olympique en prime, lui rapporta l'or et la postérité d'une discipline dont il restera à jamais le grand révolutionnaire.