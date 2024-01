Séisme au Japon : Nostradamus avait-il prédit la catastrophe dans ses fameuses Prophéties ?

Plusieurs adeptes de Nostradamus affirment que le célèbre astrologue français aurait prédit dans son ouvrage le séisme mortel survenu au Japon ce lundi 1er janvier.

Plus de 500 ans après la parution de son texte Les Prophéties, Nostradamus (1503-1566) continue de faire sensation. Selon certains de ses adeptes, l’astrologue emblématique aurait prédit le tremblement de terre ayant secoué le Japon le jour du Nouvel An. Le séisme a fait 48 morts, renversant plusieurs bâtiments et provoquant d’impressionnants tsunamis.

Dans ses prédictions pour 2024, l'oracle avait écrit : «La Terre sèche deviendra plus aride et il y aura de grandes inondations».

Une autre «prédiction» de la mythologie japonaise

Il n’en fallait pas plus aux connaisseurs de Nostradamus pour y voir une référence à la secousse mortelle de magnitude 7,5 qui a frappé la côte occidentale du Japon vers 16 heures, lundi 1er janvier.

Mais la prédiction de Nostradamus ne serait pas le seul signe prétendument avant-coureur de cette catastrophe sismique. Cet été, des plongeurs avaient découvert à Taïwan un poisson-lune géant blessé.

Appelé «poisson du Jugement dernier», celui-ci est considéré comme un signe de tremblement de terre imminent par les plus superstitieux.

Et pour cause, la mythologie japonaise affirme que le poisson-lune, vivant entre 656 et 3.200 pieds sous la surface de l'océan, remonte intentionnellement à la surface avant l'arrivée d'une secousse.

Nostradamus a déjà été évoqué par le passé, pour avoir prétendument prédit de nombreuses périodes ou événements historiques comme la montée d'Adolf Hitler, ou encore le COVID-19.