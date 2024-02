Londres : une femme et ses filles attaquées avec une substance chimique, le suspect en fuite

Ce mercredi 31 janvier au soir, dans le quartier de Clapham à Londres, au Royaume-Uni, une mère et ses deux filles âgées de 3 et 8 ans ont été attaquées avec une substance corrosive. Le suspect, un certain Abdul Ezedi, est toujours en fuite. La police appelle à la vigilance.

Les faits se sont produits mercredi vers 20h30 (heure française), dans le quartier de Clapham, à Londres. Ce soir-là, un homme a aspergé une femme de 31 ans et ses deux filles de 8 et 3 ans avec une substance «alcaline» de type soude ou eau de Javel. Plusieurs passants et policiers ont également été blessés.

Au lendemain des faits, soit ce jeudi 1er février, la police londonienne était toujours à la recherche du suspect, un certain Abdul Ezedi, 35 ans et venant de Newcastle, au nord-est de l’Angleterre.

Pendant ce temps, les trois victimes étaient toujours hospitalisées jeudi matin. Si leur vie «n'est pas en danger, les blessures subies par cette femme et la plus jeune de ses filles vont les marquer pour toujours», a souligné l'un des responsables de la police locale dans un communiqué.

D’après les forces de l'ordre, Abdul Ezdi est reconnaissable par «des blessures importantes sur la partie droite de son visage». Même s'il est repéré, Scotland Yard, quartier général de la police métropolitaine, a demandé de ne pas l'approcher.

We are now naming the man we want to speak in regards to the corrosive substance attack in Lambeth.





— Lambeth Police | Central South BCU (@LambethMPS) February 1, 2024