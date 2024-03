Espagne : 16 employés de l’aéroport Madrid-Barajas arrêtés pour vols à répétition

Seize employés de l’aéroport Madrid-Barajas, en Espagne, ont été arrêtés par la Garde civile espagnole ce mercredi 6 mars. Ils sont suspectés d’avoir volé des articles d’une valeur de plus de 120.000 euros dans les bagages des voyageurs au cours de l’année 2023.

Ce mercredi 6 mars, 16 employés de l’aéroport espagnol Adolfo Suarez Madrid-Barajas ont été interpellés par la Garde civile espagnole pour avoir prétendument volé des articles, dont la valeur totale représente plus de 120.000 euros, dans les bagages des voyageurs.

Ces vols ont tous été effectués durant l’année 2023. Les employés concernés faisaient main basse sur tout ce qui avait une certaine valeur marchande, selon le média espagnol El Mundo. Parmi les objets volés, on retrouve des vêtements haut de gamme, des téléphones, des bijoux, des instruments musicaux, des appareils photo et même une Bible et de la charcuterie.

22 autres salariés dans le viseur

D'après nos confrères, les victimes étaient variées. À titre d’exemple, l'appareil photo appartenait à un sous-officier de l'armée américaine qui se trouvait à Porto Rico, une smartwatch appartenait à un cadre d'entreprise, et le violon appartenait à un jeune musicien qui devait donner un spectacle à Londres.

La Bible appartenait, elle, à un homme d'Eglise du Nicaragua et comprenait des photos et des notes personnelles. Concernant la charcuterie, celle-ci a été donnée à des cantines.

Autres que les 16 employés concernés par ces vols, 22 autres salariés de l’aéroport madrilène font l’objet d’une enquête. Ils sont soupçonnés d’avoir commis des vols de moindre importance.