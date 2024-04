Aviation : comment les vols supersoniques veulent redéfinir le tourisme de masse

Dix ans après le lancement du projet Boom Supersonic en 2014, un premier avion «de démonstration» a pris son envol en mars. Il s'agit d'un événement marquant dans la nouvelle ère très attendue des voyages supersoniques qui pourraient remplacer, à terme, les vols de ligne «classiques».

Le XB-1, un avion de démonstration technologique construit par la société Boom Supersonic, basée dans le Colorado, a effectué avec succès son premier vol d'essai au Mojave Air & Space Port, en Californie, a révélé CNN. Il s’agit du premier nouvel avion supersonique civil à être lancé depuis les années 1960 et le fameux Concorde. Une avancée qui devrait ouvrir la voie à la conception et au développement de l'avion commercial Overture de Boom, qui promet d'être le premier avion «de ligne» supersonique au monde développé de manière indépendante.

«Je crois fermement au retour du transport aérien supersonique et à la possibilité pour chaque passager d'en bénéficier sur chaque ligne. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain», explique le PDG de l’entreprise, Blake Scholl.

Selon les données collectées pendant le vol, le XB-1 a atteint tous ses premiers objectifs. Ce dernier devait notamment atteindre une altitude de 2.170 mètres et une vitesse d'environ 440 km/h. C'est encore bien moins que les altitudes atteintes par les avions de ligne, qui volent entre 9.500 et 13.000 mètres d’altitude, et bien inférieur à la vitesse dite «supersonique», c'est-à-dire qui dépasse Mach 1 - la vitesse du son - soit environ 1.234 km/h, en fonction de l'altitude et de la température. L'objectif est que le XB-1 atteigne rapidement cette vitesse supersonique.

«Nous allons effectuer toute une série de vols - 10 à 15 au total - au cours des cinq à sept prochains mois afin de franchir le mur du son pour la première fois», a ainsi annoncé Blake Scholl.

Un concorde 2.0

À ce stade, il n'y a eu que deux avions supersoniques civils : le Tupolev Tu-144 soviétique, et le Concorde franco-britannique, qui a volé pour la dernière fois en octobre 2003, il y a plus de vingt ans. Aujourd'hui, l'industrie est en pleine effervescence avec des projets supersoniques et hypersoniques. Selon Blake Scholl, «l’avènement de l'ingénierie numérique est un facteur déterminant du retour des vols supersoniques». «Aérodynamique, matériaux, propulsion : ce sont les trois grands domaines dans lesquels nous avons fait d'énormes progrès par rapport au Concorde», a-t-il détaillé.

Dans les années 1960, Concorde a été développé dans des souffleries, ce qui impliquait la construction de modèles physiques coûteux, des tests, puis la répétition de ces tests. «Il n'est pas possible de tester un très grand nombre de modèles, car cela coûte des millions et prend des mois», a rappelé Blake Scholl. Mais l’entreprise a perfectionné la conception efficace et aérodynamique de son avion en utilisant la dynamique des fluides numérique, qui «est en fait une soufflerie numérique». «Nous pouvons effectuer l'équivalent de centaines d'essais en soufflerie pendant la nuit en simulation pour une fraction du coût d'un véritable essai en soufflerie», a-t-il précisé.

Le Concorde est célèbre pour avoir réduit la traînée lors de l'atteinte des vitesses supersoniques grâce à son long nez pointu monté sur une charnière qui s'inclinait vers l'avant lors du décollage, de l'atterrissage et du roulage, afin que les pilotes puissent voir la piste d'atterrissage. Aujourd’hui, grâce à deux caméras et un écran, mais surtout à un système de vision en réalité augmentée, l’appareil n’a plus besoin d'un nez mobile complexe et d'un pare-brise, et peut désormais obtenir numériquement des indications sur l'altitude et la trajectoire de vol.

Problématique pour l’environnement

Alors que l'industrie aéronautique s'est fixé pour objectif de réduire à zéro ses émissions de carbone d'ici à 2050, quelle est la place d'un avion supersonique filant à une vitesse deux fois supérieure à celle des avions conventionnels ? Le XB-1 est conçu pour être propulsé par des moteurs à réaction classiques et pour fonctionner avec jusqu'à 100% de carburant d’aviation durable (SAF). Toutefois, ce carburant est aujourd’hui trop peu présent sur le marché et son prix est trop élevé. Blake Scholl pense néanmoins qu’il sera «utilisé pour tous les voyages aériens long-courriers» et qu’il s’agit de «l’avenir de l'aviation».

Par ailleurs, le chef d’entreprise insiste sur l’aspect humain et financier pour soutenir son projet. «Un avion plus rapide est beaucoup plus efficace sur le plan humain et sur le plan financier. On peut effectuer plus de vols avec le même avion et le même équipage», explique Blake Scholl. «Nous pouvons réduire considérablement tous les coûts et l'impact des avions en les rendant plus rapides. Si nous avons des avions plus rapides, nous n'en avons pas besoin d'autant». Il prédit même que, de la même manière que les avions à réaction ont remplacé les avions à hélice, «de votre vivant et du mien, le supersonique remplacera les avions de ligne à réaction actuels, et il sera à la fois plus rapide, plus durable et plus abordable».

Pour qui et à quel prix ?

«Si l'on se réfère au Concorde, construit à partir de la technologie des années 1960, il s'agissait d'un billet à 20.000 livres (Plus de 20.000 euros), et ce n'était tout simplement pas réalisable», explique Blake Scholl.

Sur la première version de l'avion commercial Overture de Boom, baptisée Overture One, «notre objectif est de diviser ce prix par quatre et d'offrir un vol supersonique aux dizaines de millions de personnes qui peuvent aujourd'hui voyager en classe affaires», a-t-il affirmé. La vision à long terme étant que les versions ultérieures d'Overture apporteront des vols supersoniques sur plus d'itinéraires, à plus de passagers, et à des coûts plus bas.

L'objectif ultime est d'offrir «des vols plus rapides, plus abordables, plus pratiques et plus durables». «Et nous allons continuer à travailler là-dessus jusqu'à ce que nous puissions voyager sans effort autour de la planète», a confirmé le patron de l'entreprise américaine.

Plus concrètement, Boom vise à transporter ses premiers passagers sur Overture - entre 64 et 80 d'entre eux, à Mach 1,7 - avant la fin de la décennie. L’entreprise dispose actuellement d'un carnet de 130 commandes et pré-commandes de clients tels qu'American Airlines, United Airlines et Japan Airlines.

Selon Blake Scholl, «2024 sera l'une des années les plus importantes pour les vols supersoniques. Plus tard dans l'année, nous ouvrirons une super-usine à Greensboro, en Caroline du Nord, où nous construirons l'Overture. Ensuite, nous pourrons nous lancer dans la course», a-t-il conclu.