Royaume-Uni : un homme suspecté d'être un espion retrouvé mort dans un parc

Le corps sans vie de Matthew Trickett, 37 ans, a été retrouvé dans un parc situé à l’ouest de Londres. Le trentenaire était accusé par la justice britannique dans une affaire d’espionnage au profit de Hong Kong.

Qu’est-il arrivé à Matthew Trickett ? Cet Anglais de 37 ans a été retrouvé mort dans un parc de Maidenhead, situé dans le Berkshire à l’ouest de Londres. C’est un passant qui a donné l’alerte lorsqu’il a aperçu le corps sans vie du trentenaire.

Mais à l’heure où la police londonienne a ouvert une enquête sur les circonstances du décès de Matthew Trickett, les récentes procédures judiciaires auxquelles la victime faisait face interrogent sur les motifs de sa mort.

#BREAKING: Former Royal Marine Charged With Spying For Hong Kong Found Dead





Matthew Trickett, 37, was found dead in a park in Maidenhead, Berkshire on Sunday.





Last week, Trickett was charged with spying for Hong Kong.





His death is currently unexplained. pic.twitter.com/y1wxKxAy7C — Censored Men (@CensoredMen) May 21, 2024

Concrètement, l’homme, un ancien membre de la Royal Marine et officier d’immigration au ministère de l’Intérieur anglais, était accusé par la justice britannique dans une affaire d’espionnage au profit de Hong Kong, en compagnie de Leung Wai, 38 ans, et de Chung Biu Yuen, 63 ans et chef de l’agence du commerce et de l’économie de Hong Kong à Londres.

Une audience prévue vendredi avant le drame

Les trois hommes avaient été inculpés, dans la capitale anglaise, pour «aide aux services de renseignement hongkongais et interférence étrangère», ont rapporté nos confrères de la BBC.

Matthew Trickett devait comparaître, une dernière fois, devant le tribunal vendredi 24 mai mais a été libéré sous caution, lors de l'audience du lundi 13 mai, dans l’attente de son jugement.

Pour ce qui est des accusations, selon la justice britannique, les faits se seraient déroulés entre le 20 décembre 2023 et le 2 mai 2024. D’après la «Royal Courts of Justice», Matthew Trickett, Leung Wai et Chung Biu Yuen auraient accepté d’entreprendre une collecte d’informations, une surveillance et des actes de tromperie susceptibles d’aider matériellement le service de renseignement hongkongais.

Les trois hommes sont également accusé d’avoir «forcé l’entrée d’une résidence britannique le 1er mai», d’après nos confrères britanniques.

Durant l’audience du 13 mai, le procureur Kashif Malik avait demandé que Matthew Trickett soit maintenu en détention «pour son propre bien-être», estimant que l'accusé avait tenté de mettre fin à ses jours après avoir été inculpé, mais cette demande a été refusée.