Royaume-Uni : après l'incendie devant une mosquée, la police britannique dénonce un «crime de haine»

Trois jours après la dramatique attaque d'une synagogue de Manchester (Royaume-Uni) causant le décès de deux personnes, un incendie volontaire a endommagé ce samedi 4 octobre une mosquée dans le sud de l'Angleterre. La police évoque un «crime de haine».

Le Royaume-Uni sous tension. Ce samedi, dans la ville côtière de Peacehaven, située dans le sud de l'Angleterre, une mosquée a été la cible d'un incendie causant «des dégâts importants» à l'édifice ainsi qu'à un véhicule garé à l'extérieur, a précisé la police locale. Une attaque traitée comme un «crime de haine».

Plusieurs personnes se trouvaient à l'intérieur de la mosquée durant les faits mais aucune n'a été blessée. Les forces de l'ordre ont diffusé des images de deux personnes cagoulées, portant des vêtements sombres et s'approchant de la porte d'entrée de la mosquée avant de pulvériser un produit et d'allumer un feu.

«Les attaques contre les musulmans britanniques sont des attaques contre tous les Britanniques»

Depuis, la présence policière a été renforcée près du bâtiment et «des patrouilles supplémentaires ont été mises en place afin de rassurer les autres lieux de culte» du pays, a précisé la police.

«Nous traitons cette affaire comme un incendie criminel avec intention de mettre des vies en danger, il s'agit d'une attaque effroyable», a tenu à préciser l'inspecteur de police Gavin Patch. Un porte-parole de la mosquée s'est dit lui «profondément attristé» par cette attaque. «Nous demandons à tout le monde de rejeter la division et de répondre à la haine par l'unité et la compassion», a-t-il ajouté.

Shabana Mahmood, actuelle ministre de l'Intérieur du pays, a également pris la parole, qualifiant les faits de «très préoccupants», sur le réseau social X, et précisant qu'une enquête était actuellement «en cours». «Dans une période comme celle-ci, nous devons rester unis. Les attaques contre les musulmans britanniques sont des attaques contre tous les Britanniques et contre ce pays lui-même», a-t-elle rajouté.

Une nouvelle atTAque effroyable trois jours après celle de Manchester

Cet incendie intervient trois jours seulement après l'attaque dramatique au couteau et à la voiture contre une synagogue à Manchester (Royaume-Uni), dans le nord de l'Angleterre, durant la traditionnelle fête de Yom Kippour.

Jihad Al-Shamie, un Britannique d'origine syrienne de 35 ans, avait tué deux personnes avant d'être abattu par la police devant le lieu de culte juif. Un représentant de la communauté juive britannique, Phil Rosenberg, a «condamné sans réserve» l'incendie de la mosquée. «Chaque communauté religieuse a le droit de pratiquer sa foi sans crainte. Notre pays vaut mieux que cela».

Ces derniers mois, les violences à l'encontre des communautés religieuses ne cessent de se multiplier en Europe, sur fond d'importation du conflit au Proche-Orient.