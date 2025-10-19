Quels sont les 7 nouveaux saints canonisés par Léon XIV ce dimanche ? 

Ce dimanche 19 octobre, à l’occasion de la Journée mondiale des missions 2025, le pape procédera à la canonisation de sept nouveaux saints. Une messe sera célébrée sur la place Saint-Pierre.

A l’occasion de la Journée mondiale des missions 2025, ce dimanche 19 octobre, le pape Léon XIV procédera à la canonisation de sept bienheureux de l’Église catholique.

Point culminant de la Semaine missionnaire mondiale, cette journée invite les fidèles du monde entier à prier et à soutenir la mission d’évangélisation portée par l’Église. La cérémonie de canonisation se tiendra au cours d’une messe solennelle célébrée place Saint-Pierre.

Voici les sept bienheureux appelés à être proclamés saints :

Ignace Maloyan

Né en 1869 en Turquie, Ignace Maloyan a été évêque de Mardin. En 1915, lors du génocide des chrétiens arméniens dans l’Empire ottoman, il a refusé de renier sa foi et de se convertir à l’islam. Pour ce témoignage de fidélité au Christ, il a été arrêté, torturé puis exécuté, mourant en martyr pour la gloire de l’Église.

Vincenza Maria Poloni

Religieuse italienne, Vicenza Maria Poloni a fondé la congrégation des Sœurs de la Miséricorde de Vérone. Créée au XIXᵉ siècle, cette communauté vise à venir en aide aux personnes malades, âgées et démunies. De droit pontifical, cette congrégation est encore en activité aujourd’hui.

Maria Troncatti

Religieuse italienne elle aussi, membre de la congrégation des Filles de Marie Auxiliatrice, Maria Troncatti a été infirmière pendant la Première Guerre mondiale avant de devenir missionnaire en Amazonie. Elle a consacré sa vie à soigner les malades, à éduquer les enfants et elle a tenté d’évangéliser les peuples autochtones.

María del Carmen Rendiles Martínez

Mère María Carmen Rendiles Martínez a suivi une formation religieuse en France entre 1927 et 1929, avant de revenir travailler dans son pays natal, le Venezuela. Là-bas, elle a activement contribué au développement de la congrégation des Servantes de Jésus.

Peter To Rot

Né en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Peter To Rot est connu pour avoir été un catéchiste dévoué. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été arrêté et emprisonné par les autorités japonaises pour avoir refusé d’abandonner la foi catholique. Torturé en raison de sa religion, il a perdu la vie dans les camps et est mort en martyr. Reconnu pour son courage, il est devenu par la suite le premier bienheureux de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Bartolo Longo

Fondateur de la congrégation de Notre-Dame du Rosaire, Bartolo Longo s'est éteint en 1926. Converti sur le tard, il s’est distingué par une dévotion profonde à la Vierge Marie. Il a même fait édifier un sanctuaire dédié à la Mère de Jésus, à Pompéi, en Italie, qui est devenu aujourd’hui un lieu de pèlerinage mondialement connu.

José Gregorio Hernández Cisneros

Originaire du Venezuela, José Gregorio Hernández Cisneros a été surnommé «le médecin des pauvres» pour son dévouement envers les plus démunis. Animé d’une foi profonde, il rêvait de devenir prêtre, mais des problèmes de santé l’ont orienté vers la médecine. Il a perdu la vie en 1919, victime d’un accident de la route.

La canonisation vise à inscrire officiellement une personne dans le catalogue des saints et rend son culte universel, prescrit dans l'ensemble de l'Église catholique.