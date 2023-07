Voici les 10 cocktails (de l'été) les plus caloriques

Pour de nombreux vacanciers, le retour de l’été sonne celui des Sex On the Beach à siroter. Mais certains cocktails sont aussi caloriques que des hamburgers de fast food.

Rafraîchissement apprécié en été, le cocktail reste très souvent composé d’alcool, de sirop ou de sucre. Ce qui en fait une boisson plutôt calorique. Voici la liste des 10 cocktails (de l’été) les plus caloriques, selon les recettes officielles communiquées par le BIA.

Le Sea Breeze (163 calories)

Composé de vodka, de jus de canneberge et de jus de pamplemousse, le Sea Breeze (et ses 163 calories) est le cocktail «le moins calorique des plus caloriques».

Le Screwdriver (165 calories)

Parfois appelé «Vodka/Jus d’Orange», le Screwdriver à 165 calories se maintient dans des valeurs raisonnables en termes de calories/sucres ajoutées. Selon la légende, la recette aurait été inventée par des ouvriers : afin de presser les oranges, ces derniers auraient utilisé leurs tournevis de travail, avant d’en mélanger le jus à la vodka. D’où le nom «tournevis» en anglais.

Le Planter’s Punch (171 calories)

Le Planter’s Punch, ce mélange de rhum, de jus d’ananas, de jus d’orange, de jus de citron et de liqueur de grenadine, porte bien son nom puisque, en plus d’être calorique (171 calories), c’est un des cocktails les plus forts en alcool (23 grammes en moyenne). Un véritable «coup de poing» au foie.

La Pina Colada (174 calories)

En période de diète, la Pina Colada et ses 174 calories seraient à éviter. Composée de rhum, de jus d’ananas et de lait de coco, il s'agit en effet du plus calorique des jus de fruits. L’histoire de ce cocktail remonterait à 1954, quand un barman du nom de Ramon Monchito Marrero a voulu restituer toutes les saveurs de Porto Rico en un seul verre.

Le Banana Daïquiri (176 calories)

Variante du Daïquiri (rhum blanc, jus de citron vert et sucre), le Banana Daïquiri est légèrement plus calorique que la Pina Colada (176 calories contre 173). La boisson se compose en effet d’une demie banane, de lait et de crème fraîche.

Tequila Sunrise (183 calories)

Le Tequila Sunrise à 183 calories est un cocktail à base de tequila, de jus d'orange, et de grenadine qui, au fond du verre, donne l'effet d'un lever de soleil, d’où le nom de la boisson «sunrise».

Sex On the Beach (185 calories)

Le Sex On the Beach, au nom très évocateur et très estival, est une véritable explosion de saveurs à 185 calories. A l'origine les barmen, pour ne pas avoir à écrire le mot «sex» sur leur carte de bar, changeaient le nom du cocktail en «Peach at the beach (pêche à la plage)». De cette combine, la boisson vodka-canneberge-jus d'orange a conservé sa liqueur de pêche.

Cosmopolitain (198 calories)

Le Cosmopolitain, ou «Cosmo» est la boisson favorite des héroïnes de Sex and the City. Ce cocktail élégant à la vodka et à la canneberge compte néanmoins 198 calories, ce qui lui vaut la 3e place de ce classement.

Le Mai Tai (230 calories)

Avec ces 230 calories, le Mai Tai arrive à la deuxième place des cocktails les plus caloriques. A base de rhum, curaçao (liqueur d’orange), orgeat et jus de citron vert, ce cocktail polynésien est traditionnellement décoré d’un petit parasol, afin de garder le verre à l’ombre.

Le Long Island Iced Tea (230 calories)

Désaltérant à souhait, le Long Island Iced Tea n’a de thé que le nom avec ses 230 calories, il s’agit du «Big Mac» des cocktails. Créée aux États-Unis durant la prohibition, cette boisson était à l'origine un moyen pour les patrons de bar de masquer leur consommation d’alcool de contrebande aux autorités américaines, en faisant croire à un simple thé glacé. Aujourd’hui, le breuvage ne contient plus seulement du rhum, mais également de la vodka, du gin, du tripe sec et de la téquila.