Ces 5 aliments qui peuvent déclencher la diarrhée

A la veille de Noël, les repas s'allongent et l'intestin peut avoir du mal à suivre. Voici 5 aliments à ne pas consommer en abondance, si vous voulez éviter la diarrhée.

Éviter la diarrhée en prenant soin de son intestin. Les troubles digestifs sont fréquemment dus à une mauvaise alimentation. Certains produits sont à consommer avec précaution.

Les fruits avec beaucoup de fibres

Les cerises, les pruneaux, les figues, les dattes, les kiwis… Les fruits sont composés en partie de fibres qui produisent des troubles intestinaux. Tout est une question d’équilibre. Il est conseillé d’en consommer avec modération.

L’alcool

Une soirée bien arrosée peut s’avérer «fatale» pour le système digestif. L’alcool a un effet laxatif assez rapide. Les boissons alcoolisées stimulent la production d’acides gastriques et irritent l’estomac. Le blé contenu dans certaines bières peut aussi être facteur de gaz.

les Produits laitiers

Attention aux plateaux-fromages. Il est conseillé d’éviter de boire et de manger trop de produits laitiers pour ne pas avoir la diarrhée. Le fromage, la crème et le lait sont composés de lactose, un accélérateur de transit. Il existe, pour ceux qui ont un estomac plus fragile, des alternatives comme le lait d’amande ou de soja.

Le café

La caféine a été identifiée comme un élément déclencheur chez nombreuses personnes. Connu pour stimuler les niveaux gastriques, le café peut provoquer rapidement des diarrhées tout en déshydratant l’appareil intestinal. Il est conseillé de privilégier un verre de jus d’agrumes pour avoir plus d’énergie.

les Légumes crus

Les aliments crus, et notamment les légumes crus, peuvent être à l'origine de diarrhées, notamment les oignons, les choux. Il est conseillé de peler la peau car celle-ci peut être irritante pour les intestins.

Manger trop rapidement, tard le soir ou prendre des repas lourds et copieux peut déclencher une diarrhée aiguë passagère.