Le rappeur 6ix9ine demande à sortir de prison par peur d'être contaminé par le coronavirus

Le rappeur 6ix9ine, actuellement en prison, a demandé à être libéré. La raison ? Il a peur d'être contaminé par le coronavirus.

Condamné en décembre dernier à deux ans pour participation à un gang, il avait déjà été enfermé treize mois. Il ne lui reste donc plus longtemps à tirer. Ce qui ne l'a pas empêché de demander de l'aide.