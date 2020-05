La candidate de téléréalité Kim Glow compare le coronavirus aux camps de concentration

Habituée des «éclairs de génie» sur les réseaux sociaux Kim Glow à une nouvelle fois fait parler d'elle en comparant le coronavirus aux camps de concentration.

La star de la téléréalité, qui a participé aux Marseillais ou encore aux Anges, s'est exprimée sur son compte Snapchat. Dans ce qu'elle appelle un «moment de lucidité», elle assure à ses abonnés que l'épidémie de coronavirus qui touche la planète entière est le fruit d'une «guerre bactérienne».

Selon l'influenceuse, visiblement adepte des théories du complot, le virus aurait été créé dans un seul but : «que les plus faibles ils crèvent». «C’est une sorte de… Comme le truc qu’on étudie à l’école… Les camps de concentration !», explique-t-elle ensuite, assurant que l'objectif est notamment d'«alléger les caisses de retraites» grâce aux décès de milliers de personnes âgées.

Les gars faut qu’on arrête de donner du crédit à cette personne plus on en parle plus elle s’amuse a dire des bêtises cette kim glow pic.twitter.com/zB7z1wTh8D

— SHIN SEKAI 7 (@GiornoGiovxna) May 10, 2020