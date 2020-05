Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy : on connait les raisons de leur divorce

Mariés depuis près de cinq ans, Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy ont entamé une procédure de divorce. Mais quelles sont les raisons qui ont poussé le couple à prendre une telle décision ?

Selon les informations du magazine People, la styliste américaine, qui a créé en 2006 avec sa soeur jumelle Ashley la marque de prêt-à-porter «The Row», et le banquier français de 50 ans, n’ont pas les mêmes projets d’avenir.

Déjà père d’une fille et d’un garçon, nés en 2000 et 2002, fruit de ses amours avec Charlotte Bernard, le demi-frère de Nicolas Sarkozy ne désire pas avoir d’autres enfants, contrairement à la jeune femme de 33 ans, qui souhaite fonder une famille.

«Il y a quelques années, avoir un bébé n'était pas une priorité (pour Mary-Kate). Mais ça a changé», a confié une source proche du couple au magazine américain, Olivier a deux grands enfants et n'en veut plus. Mary-Kate pensait qu'il changerait d'avis à ce sujet, mais ce n'est pas le cas.».

Leurs caractères et leurs modes de vie ne seraient également pas très compatibles. «Olivier est un fêtard et un gros dépensier», de son côté, «Mary-Kate préfère être plus calme, solitaire et faire les choses qu’elle aime», selon cette même source. «Elle n’est pas très intéressée pour rencontrer de nouvelles personnes, elle aime les rassemblements en petit comité. Cela a fini par les séparer.»

L’ancienne star de la série «La Fête à la maison» avait déposé une demande de divorce en avril dernier alors que la ville de New York était confinée. Mais le juge avait estimé que cette affaire pouvait attendre, expliquant qu’en cette période de pandémie de Covid-19, seuls les dossiers vraiment urgents étaient traités.

Mary-Kate Olsen a déposé une nouvelle demande de divorce, en urgence cette fois-ci, le 13 mai. Elle a expliqué qu'Olivier Sarkozy avait mis un terme au bail de leur appartement new-yorkais sans lui demander son accord et souhaitait qu’elle quitte les lieux le 18 mai. Sa demande a été une nouvelle fois refusée deux jours plus tard.