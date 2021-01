Nabilla s’exprime au sujet de son fils : «C’est mort, il n’aura pas de copine !»

Nabilla, maman louve ? La star a pris la parole au sujet de son fils, notamment sur la question de son avenir amoureux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas encore prête à partager sa progéniture avec sa future belle-fille.

Nabilla a partagé hier avec ses fans, sur Snapchat, sa façon de voir les choses, comme elle le fait quotidiennement. Après sa séance de sport, la star a évoqué le futur amoureux de son jeune fils, Milann, qui a fêté ses 1 an le 11 octobre dernier. «Il y en a qui me disent : 'Quand ton fils aura une copine, qu’est-ce que tu vas faire ?'», commence-t-elle.

Une question que toute mère se pose un jour, et qui semble déjà tarauder la jeune femme. «Quand ça arrivera… bah ça arrivera. Je ne suis pas non plus une tortionnaire. Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Après, comme toutes les mères, ça fait toujours un petit quelque chose. Mais c’est la vie… », a d’abord répondu Nabilla.

«J'ai pas envie qu’il ait une copine»

«Mais non. C’est mort, il n’aura pas de copine ! Mon fils c’est tout pour moi, et j’ai pas envie qu’il ait une copine, je ne vais pas mentir. Mais je n’y pense pas, c’est un bébé, il a un an… Ça viendra… comme ça ne viendra pas !», a-t-elle ensuite ajouté.

Le 11 octobre 2019, Nabilla a donné naissance à son premier enfant, fruit de son union autrefois tumultueuse avec Thomas Vergara, lui aussi révélé par la télé-réalité.

Le couple file désormais le parfait amour à Dubaï.

