Armie Hammer : l'acteur américain visé par une enquête pour des accusations de viol

Une incroyable descente aux enfers. Soupçonné de cannibalisme puis lâché par son agent, l’acteur américain Armie Hammer est aujourd'hui accusé de viol par une ancienne petite-amie. Une enquête a été ouverte.

Si on ne connaît pour l'instant que son prénom - Effie -, la jeune femme âgée de 24 ans est revenue sur cette agression dont elle aurait été victime lors d’une conférence de presse virtuelle. Elle aurait été «violée brutalement» en 2017 pendant plus de quatre heures, et abusée «mentalement, émotionnellement et sexuellement» par l’acteur dont elle a fait la connaissance sur Facebook il y a cinq ans.

Selon ses dires, celui qui a partagé l’affiche du film «Call me by your name» avec Timothée Chalamet, lui aurait frappé la tête contre un mur et les pieds avec l’aide d’une cravache.

La star nie toute agression

De son côté, Armie Hammer a démenti ces accusations, expliquant que les relations sexuelles qu’il avait pu avoir par le passé étaient toujours «consenties». Selon l’avocat de la star, un SMS aurait été envoyé par la présumée victime à son client en juillet 2020, qui contiendrait des demandes à caractère explicitement sexuel. Un point qui viendrait contredire les allégations de la jeune femme.

L'avenir d’Armie Hammer semble plus que jamais compromis à Hollywood. Son agence a coupé les ponts avec lui le mois dernier après de nombreuses accusations de femmes à son encontre sur les réseaux sociaux, et plusieurs productions ont préféré rompre les contrats qu’elles avaient avec lui.

L’acteur a déjà perdu plusieurs rôles, dont un dans le film «Shotgun Wedding» avec Jennifer Lopez et un autre dans la série «The Offer», qui s’intéressera à la conception du film «Le Parrain».