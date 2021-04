Zoë Kravitz en couple avec l'actrice Taylour Paige ?

Zoë Kravitz a-t-elle retrouvé l'amour auprès d'une femme ? Elle pourrait en effet être en couple avec l'actrice Taylour Paige.

La fille de Lenny Kravitz et de Lisa Bonet, âgée de 32 ans, a partagé sur son compte Instagram une photo d'elle, collée à l'actrice et danseuse, avec une légende équivoque : «so... this is a thing», que l'on pourrait traduire par «c'est concret», accompagné d'un smiley aux yeux en coeurs.

Une publication à laquelle Taylour Paige, 30 ans, a elle-même répondu, avec l'énigmatique message «infinite skies» («cieux infinis»).

Longtemps en couple avec l'acteur Karl Glusman, Zoë Kravitz avait finalement divorcé en décembre dernier, après dix-huit mois de mariage. De son côté, Taylour Page vivait, jusqu'aux dernières nouvelles, une histoire avec l'acteur de Grey's anatomy Jesse Williams.

Reste donc à savoir si ce cliché officialise vraiment une relation entre celle qui va incarner Catwoman dans «The Batman» et celle qui a été révélée dans «Le blues de Ma Rainey», auprès de Chadwick Boseman. Si c'est le cas, cela pourrait être la naissance d'un des couples les plus scrutés d'Hollywood.