TPMP : Michèle Laroque révèle avoir été victime d'une tentative d'enlèvement

Invitée jeudi dans l’émission «Touche pas à mon poste» sur C8, Michèle Laroque est revenue sur un épisode traumatisant de son enfance. L’actrice et réalisatrice a avoué avoir failli être enlevée.

Les faits se sont déroulés en Roumanie, alors qu’elle n’avait que 7 ans. Michèle Laroque y était avec son père, sa mère, Doïna Trandabur, étant persona non grata. Cette dernière avait par le passé choisi de fuir le pays pour échapper au régime communiste après la Seconde Guerre mondiale.

«Ma mère s’était échappée. Ils n’avaient pas apprécié parce que cela n’avait pas fait de la pub au régime. (Plus tard), je suis allée en Roumanie rencontrer mon grand-père qui était malade et qui voulait me connaître. On a dormi chez des amis de la famille. Et tout d’un coup, en pleine nuit, un type est arrivé en passant par la fenêtre du toit», a-t-elle expliqué (vidéo à partir d'1'05).

Elle réussit à échapper à son kidnappeur

Face à cet inconnu, Michèle Laroque, alors fillette, a hurlé et appelé à l’aide : «Tout le monde est arrivé et l’homme est reparti».

Précisant qu’il s’agissait des méthodes de chantage habituellement mis en place dans le pays, l'actrice a déclaré : «C’était pour me garder en otage et faire revenir ma mère qui aurait dit "Oui, je regrette mon pays merveilleux"», avant d'ajouter, face à Cyril Hanouna, que cette tentative de kidnapping fut l’un de ses «pires cauchemars».