George Clooney : sa propriété provençale revendiquée par un autre acheteur

George Clooney pensait avoir acquis une propriété dans le Var, mais la transaction s’avère plus compliquée que prévu.

Il y a quelques jours, Var Matin avait annoncé l’arrivée de Georges Clooney et son épouse l'avocate libano-britannique Amal Alamuddin à Brignoles, commune du Var. Le maire, Didier Brémond, avait lui-même confirmé la vente du Domaine du Canadel - qui abrite une bastide du 18e siècle, avec lac, piscine, tennis, vignes et oliviers. Une somptueuse propriété pour laquelle George Clooney aurait déboursé «un montant proche de huit millions d'euros», avait détaillé Var-Matin.

Alors que l'acteur et réalisateur projetait sûrement de prochainement profiter de cette nouvelle acquisition et de ses 900m2 habitables, un autre acheteur est venu briser ce rêve en revendiquant la possession de la luxueuse demeure et des 750 hectares de domaine qui l'entoure.

Ce dernier affirme l’avoir déjà négociée, et ce contre une somme inférieure de deux millions d’euros en août dernier. Les vendeurs, des retraités australiens, auraient finalement décidé d’en augmenter le prix, mais à qui appartient le bien maintenant ?

Une procédure judiciaire en cours

«Le tribunal a bien été saisi en mars d'une assignation sous la constitution de Me Azzari contre les propriétaires vendeurs», a précisé à l'AFP le parquet de Draguignan. Propriétaire officiel désormais ou pas, George Clooney pourrait ne pas pouvoir profiter de la demeure avant un long moment…

«Pour le cas où le vendeur passerait outre et vendrait néanmoins avec le concours d’un notaire le bien à une tierce personne, en l'occurrence M. Clooney, il règnera une incertitude sur le bien immobilier tant que le tribunal judiciaire de Draguignan n'aura pas tranché, c'est-à-dire dans un délai d'un an à quatre ans», a indiqué à l'AFP Me Guy Azzari.

Le barbecue avec l'ami et «voisin» Brad Pitt, lui aussi propriétaire depuis 2008 au domaine du Miraval à Correns, va donc devoir attendre.