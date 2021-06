Harry Potter : Tom Felton détaille la nature de sa relation avec Emma Watson

La rumeur d’une relation entre les deux acteurs de la saga Harry Potter courait depuis des années. Si Emma Watson avait déjà admis avoir eu un coup de cœur pour l’interprète de Draco Malfoy, Tom Felton a détaillé ce jeudi 3 juin la nature de leur relation.

« Nous sommes "quelque chose", si ça a du sens. On a été très proches pendant une longue période. Je l’adore. Je la trouve fantastique et j’espère qu’elle me retourne le compliment », a déclaré Tom Felton au média « ET Online », dans le cadre de l’ouverture d’un magasin géant sur l’univers d’Harry Potter à New-York.

« Pour l’aspect romantique, je pense que c’est plutôt un truc Serpentard / Gryffondor (les maisons de la saga Harry Potter, ndlr) plutôt qu’un truc Tom/ Emma. Je pense absolument tout le bien du monde d’elle (…) Je pense qu’elle a une fantastique influence sur le monde », a poursuivi l’acteur de 33 ans.

Tom Felton, qui a joué le méchant Draco Malfoy dans les adaptations cinématographiques du livre de J.K. Rowling, a déclaré qu’il restait régulièrement en contact avec les membres du cating, Emma Watson comprise.

« J’ai parlé à Emma il y a quelques jours et on a tout de suite discuté de choses insignifiantes comme le fait que l’évier de la cuisine est bouché ou que mon chien ne voulait pas manger un certain type de nourriture. »

L’actrice s’était confiée sur son coup de coeur dans une interview, publiée en 2011, dans le magazine « Seventeen » : « Pendant les deux premiers films, j’étais très amoureuse de Tom Felton. C’était mon premier crush. Il le sait. On en parle, ça nous fait rire. On est très bons amis maintenant, c’est très cool. »