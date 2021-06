Chris Brown de nouveau accusé de violences, une enquête a été ouverte

Chris Brown fait l’objet d’une nouvelle enquête pour coups et blessures par la police de Los Angeles. Il est accusé de violences envers une femme. Les faits se seraient déroulés au courant du mois de juin.

La police de Los Angeles a confirmé au magazine US Weekly que le chanteur Chris Brown fait l’objet d’investigations concernant une altercation, qui aurait eu lieu le 18 juin à son domicile californien. Les forces de l’ordre, qui auraient répondu à un appel provenant de la résidence de la star dans la matinée du 18 juin, n’aurait pas trouvé Chris Brown à son domicile.

« La victime accuse le suspect de l’avoir battu », ont déclaré dans un communiqué les forces de l’ordre. Une plainte pour coups et blessures a été déposée ».

Il s’agit de la seconde fois en deux mois que les forces de l’ordre ont dû intervenir chez la star. Ils avaient dû mettre fin à sa fête d'anniversaire en mai dernier.

Un lourd passé judiciaire

Les problèmes judiciaires poursuivent le chanteur de « Take You Down » depuis des années. En 2009 déjà, le chanteur avait été arrêté après avoir agressé physiquement dans sa voiture sa petite amie d’alors, la chanteuse des Barbades, Rihanna. Il avait plaidé alors coupable et avait écopé d’une période de probation de 5 ans. Il avait aussi effectué des travaux d’intérêt général et suivi une thérapie contre les violences domestiques.

Enfin, le chanteur fait l’objet d’accusation de viol par une femme qui affirme avoir été abusée dans un palace parisien, dans la nuit du 15 au 16 janvier 2019. Il avait alors été placé en garde à vue et libéré sans faire l’objet de poursuites. Une information judiciaire a cependant été ouverte à Paris en mars 2020, bien que Chris Brown nie toute relation sexuelle.