Monaco : la princesse Charlène positive au Covid

La princesse Charlène de Monaco, épouse du prince Albert, est positive au Covid-19, a annoncé ce 4 juin la Principauté.

Un nouveau souci de santé. La principauté de Monaco a annoncé ce samedi 4 juin que la princesse Charlène a été testée positive au Covid-19. Ce test a été réalisé alors que l'épouse du prince Albert présentait «quelques symptômes», a fait savoir le palais princier dans un communiqué.

L'état de santé de l'ancienne nageuse «n'inspire aucune inquiétude», a toutefois rassuré le Rocher, précisant que Charlène «observera une période d'isolement de plusieurs jours», conformément aux règles sanitaires en vigueur dans la principauté.

En mars dernier, la princesse Charlène était de retour à Monaco après une longue absence due à des problèmes de santé. Sur la dernière année, la mère de Gabriella et Jacques a passé plus de six mois en Afrique du Sud, son pays d'origine, à la suite d’une infection de la sphère ORL, qui l’a empêchée de prendre l’avion et pour laquelle elle a subi plusieurs opérations chirurgicales.

«Je ne veux pas aller trop vite. Le chemin a été long, difficile et si douloureux. Aujourd'hui je me sens plus sereine, expliquait la princesse il y a quelques semaines dans un entretien à Nice-Matin.

Depuis le début de l'épidémie, plus de 12.000 personnes ont été touchées par le Covid-19 dans la principauté de Monaco, qui compte 40.000 habitants. Au 28 mai, le taux d'incidence du coronavirus y était de 147 pour 100.000.