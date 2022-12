Kyan Khojandi : voici pourquoi l'humoriste est apparu avec des cheveux

Apparaissant ces derniers jours à la télévision avec des cheveux, Kyan Khojandi n’est pas passé inaperçu. Dans une vidéo postée dimanche, l’humoriste a expliqué pourquoi il avait opté pour ce nouveau look capillaire.

Invité sur le plateau de plusieurs émissions de télévision, dont «Clique» sur Canal+, pour la promotion de son one-man show qui sera bientôt présenté partout en France, Kyan Khojandi, connu pour sa calvitie, a fait sensation en apparaissant… avec des cheveux.

Grâce à la complicité des présentateurs, l’humoriste et comédien, révélé avec la mini-série «Bref», a fait comme si de rien n’était, n’évoquant jamais ce changement capillaire. Une transformation physique qui n’est pourtant pas passée inaperçue, et a fait réagir les internautes sur les réseaux sociaux.

Dimanche, dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Kyan Khojandi - bonnet vissé sur le crâne - a enfin expliqué pourquoi il avait choisi de se faire poser une prothèse capillaire.

«Je me suis demandé récemment comment faire pour attirer l'attention des gens. Et je me suis rappelé que j'étais chauve. Je les ai perdus quand j’avais 20 ans et ça a été très dur pour moi. (...) Je me suis demandé ce qu'il se passerait si, du jour au lendemain, sans en parler à personne, je me pointais avec des cheveux», raconte-t-il.

Du coup de communication à «l'expérience sociale»

Si la pose de cette prothèse dans un salon de coiffure de Vincennes ne devait être au départ qu’un joli coup de communication pour promouvoir son spectacle, elle a rapidement fait l’objet d’une «expérience sociale».

«Et là, le strike : les tweets, les gens se sont lâchés dans les commentaires, les stories ‘Bref, je suis allé en Turquie’, les commentaires des gens qui disaient qu'en tant que chauve, je les avais déçus. (…) Conclusion, quand j'ai pas de cheveux, j'ai des gens qui me le font remarquer, quand j'ai des cheveux, j'ai des gens qui me le font remarquer», note-t-il, rappelant par ailleurs que les personnes chauves ne doivent pas se sentir honteuses si elles ont recours à des implants ou à des prothèses capillaires.

Quant à ses fans qui lui demandent s’il va conserver ses «faux» cheveux, Kyan Khojandi reste vague et leur répond simplement qu’il faut venir le voir sur scène dans «Une bonne soirée», qui se jouera du 15 au 22 décembre à la Scala, à Paris, et partira en tournée dès le mois de janvier.