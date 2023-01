«Je veux une famille, pas une institution» : le prince Harry évoque l'impossible réconciliation avec son père et son frère

Le prince Harry a déclaré regretter que la famille royale ne montre «absolument aucune volonté de se réconcilier» avec lui et Meghan Markle, dans le teaser d’une interview avec la chaîne anglaise ITV, qui sera diffusée en intégralité ce dimanche 8 janvier.

«Cela n’aurait jamais dû se passer comme ça». Alors que les tensions avec sa famille sont à leur plus haut niveau depuis la mise en ligne de son documentaire «Harry & Meghan», qui dévoile les coulisses de son départ pour les Etats-Unis, le prince Harry a déclaré dans une interview qui sera diffusée en intégralité ce dimanche que son père, le roi Charles III, et son frère, le prince William, ne montraient absolument aucune volonté de se réconcilier avec lui et son épouse. Il a cependant assuré qu'il voulait de son côté «récupérer son père» et «faire revenir son frère», mais en soulignant bien que ce qu'il souhaite c'est «une famille», «pas une institution».

Comme il l’a expliqué dans la série de Netflix et aussi plus récemment à CBS, qui diffusera également une interview de lui ce dimanche, le prince Harry affirme avoir été la cible de fuites dans la presse qui ne peuvent émaner d’autres personnes que des membres de la famille royale.

Meghan Markle, la grande oubliée

Il a ainsi expliqué à Anderson Cooper: «Il y a eu des briefings, des fuites et des histoires contre moi et ma femme (...) Tout l'article, c'est Buckingham Palace qui commente. Alors quand (Meghan et moi) entendons depuis six ans 'On ne peut pas diffuser de communiqué pour vous protéger' mais qu'ils le font pour d'autres membres de la famille... Arrive un moment où le silence est une trahison», assène-t-il.

Prince Harry tells @andersoncooper he was the target of press leaks after private conversations with members of the Royal Family. https://t.co/0xN8FdapYV pic.twitter.com/FRKfp8AVKp — 60 Minutes (@60Minutes) January 2, 2023

Dans «Harry & Meghan», Harry a aussi rapporté que son frère William lui avait «hurlé dessus» lors d'une réunion de crise à Sandringham, suite à sa volonté de partir vivre à l’étranger.

Meghan Markle, très affectée par le traitement des médias et les menaces de mort dont elle a été la cible - dans une société que son époux et elle déplorent être rongée par un racisme systémique - avait aussi réaffirmé dans la série (comme auprès d'Oprah Winfrey) qu'elle «n'avait pas été autorisée» par le palais à demander de l'aide d’un psychologue pour ses pensées suicidaires, et ce par peur du «qu'en dira-t-on».

Alors qu’il attend des excuses pour le comportement «dangereux» de sa famille, le prince Harry a à l'évidence bien conscience que cela n’arrivera pas de sitôt. Selon lui, Buckingham a même tout intérêt à continuer de faire passer Meghan et lui pour «les méchants de l'histoire».

Et les tensions risquent encore de monter d'un cran... L’intégralité de l’interview d’ITV sera en effet diffusée à 21h dimanche, soit deux jours avant la publication des mémoires de Harry intitulées «Le suppléant». Des mémoires dans lesquelles il devrait une nouvelle fois dénoncer les agissements des tabloïds et de son frère...