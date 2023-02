Arthur H revient en pudeur sur le secret de son père, Jacques Higelin, abusé sexuellement dans son enfance

Le chanteur Arthur H sort ce vendredi 17 février son douzième album studio. Douze chansons, dont une qui revient avec pudeur sur le secret de son père, Jacques Higelin, abusé sexuellement pendant de longues années durant son enfance.

Dans son nouvel album «La Vie», qui sort ce vendredi, Arthur H revient sur le douloureux secret de son père, Jacques Higelin, victime d’abus sexuels dans son enfance. «Le danger, la douleur, ce que j'ai dû endurer. Le courage de s'enfuir. Il faut que tu le saches (...) Alors cette histoire qui me tue. Révèle-la, libère-moi», chante l'artiste dans «Le Secret».

Un secret qui n'en était en réalité pas vraiment un pour les fans assidus du «grand Jacques», disparu en 2018. L'interprète de «Tombé du ciel» l'avait évoqué, en 2015, dans son autobiographie «Je vis pas ma vie, je la rêve».

Jacques Higelin ne s'était pas étendu plus longtemps sur le sujet et avec pudeur, l'avait balayé en interview, comme en 2015 sur Franceinfo, où il confessait à propos de son agresseur : «j'en ai tellement voulu à ce mec». «Mais ça m'a pas gagné le cerveau», avait-il tout de suite enchaîné, comme pour ne pas avoir à se livrer, à se confronter plus, au souvenir douloureux de ce terrible drame qui l'a en réalité, comme toute victime d'abus sexuels durant l'enfance, profondément meurtri.

«un soulagement de l'âme»

«Je n'avais jamais réfléchi à faire une chanson là-dessus, c'est en parlant avec Valérie Lehoux (biographe de Jacques Higelin, ndlr), qui va sortir un très beau livre sur le sujet. Mon père lui avait demandé de raconter l'histoire, j'ai été sensible à ce respect d'une parole donnée», a expliqué à l'AFP Arthur H.

«Il lui a raconté cette histoire d’abus par quelqu’un d’assez prestigieux et assez charismatique lorsqu’il avait entre 10 et 15 ans», a ce vendredi précisé le chanteur au micro de RTL. Ce traumatisme, Jacques Higelin l'a ensuite enfoui et il a «beaucoup perturbé sa vie», confie encore Arthur H, expliquant que, même si ses enfants le savaient, son père, comme de nombreuses victimes de violences sexuelles, «n’avait jamais voulu ou réussi à en parler».

S'il s'en est finalement confié à Valérie Lehoux, c'est parce qu'il sentait qu'il allait bientôt mourir, estime Arthur H. «Il sentait qu’il allait partir, donc il lui a demandé de raconter son histoire. (…) C’est cela qui m’a touché, cette forme de soulagement de l’âme. Même si c’est tard, ce qu’il voulait dire a été dit».

comprendre «comment cela peut dévier la vie»

Arthur H a aussi expliqué sur les ondes de RTL que c'est après une discussion avec la journaliste que lui est venue, instinctivement, l’envie de faire une chanson sur ce terrible secret de famille. La chanson s'est ainsi «écrite toute seule».

Arthur H précise que la journaliste révèle le nom de l’agresseur dans son livre «Car toujours le silence tue» (Flammarion), à paraître ce1er mars. «Ce ne sont pas des détails croustillants, mais elle raconte le contexte et elle essaie de comprendre comment cela peut dévier la vie de quelqu’un, en l’occurrence mon père». Cet agresseur était, comme cela arrive souvent dans les affaires de pédophilie, un homme de «l’entourage proche».

«Peut-être que s'il avait pu le dire avant, cela aurait pu lui faire du bien, mais il n'a pas réussi, ce que je comprends. Je pense que les gens qui ont vécu des traumatismes comme ceux-là, c'est dur de parler», analyse Arthur H.