«On s'accroche comme on peut, on essaye de préserver Swan» : le youtubeur Neo donne de ses nouvelles après la condamnation de ses parents à la prison

Néo, l'aîné des deux frères stars de la chaîne Youtube pour enfants «Swan et Néo», s’est de nouveau exprimé ce jeudi sur Instagram, suite à la condamnation de ses parents Sophie Fantasy et Greg Inside pour escroquerie, expliquant tenter de faire face pour le bien de son petit frère.

Le choc de la sentence, tombée en début semaine, est immense. Les youtubeurs Sophie Fantasy et Greg Inside, alias Gaëlle Burlot et Gregory Thonet, parents du duo de youtubeurs stars Swan et Néo, ont notamment été condamnés à cinq de prison, dont trois ans et demi ferme, pour une escroquerie via une agence matrimoniale, remontant à la période 2010-2014.

L’aîné de leurs fils, Néo, 18 ans, qui s’était déjà exprimé une première fois au lendemain de l’annonce de la condamnation, a de nouveau donné de ses nouvelles ce jeudi, sur son compte Instagram.

«Mes parents ont fait appel, on s'accroche comme on peut. Pour l'instant, on essaye surtout de préserver Swan», a-t-il dit au sujet de son petit frère âgé de 11 ans, dont les questions sur la garde au moment où ses parents seront en détention se posent.

Néo dit avoir ces derniers jours lu «beaucoup de conneries sur les réseaux», et souhaite clarifier les choses concernant la chaîne Youtube «Swan & Néo», sur laquelle ses parents postent depuis des années de nombreuses vidéos de lui et son frère (des mises en scène avec des défis et des tests dont les enfants se montrent particulièrement friands), et qui compte aujourd’hui plus de 6,16 millions d’abonnés. «Je tiens aussi à préciser pour la millième fois depuis notre aventure sur YouTube que Swan et moi, on a jamais été exploités.»

«Cela devient lourd de devoir répéter des évidences juste parce que du jour au lendemain, un drama apparaît, et tout le monde y croit», confie-t-il avant de s’exclamer : «Je le dis depuis maintenant cinq put*in d'années : ne soyez pas des moutons bordel !»

Dans ses posts de ce jeudi, Néo annonce également que sa mère Sophie Fantasy a été hospitalisée. «J'emmène ma mère à l'hôpital à cause de sa maladie incurable qu'elle a eu à cause du stress de cette affaire», dit-il.

La Youtubeuse a de son côté posté un cliché d’elle pris à l’hôpital et confirmé dans le même temps avoir fait appel. Néo explique que sa mère souffre d’une fatigue intense générée par «le travail accumulé au fil des années pour protéger ses enfants.»

«Voici la fameuse mère monstrueuse qui exploite ses enfants, elle fait peur hein ?», ajoute Néo, faisant apparemment référence à la fibromyalgie dont sa maman avait partagé le diagnostic il y a un an.