Shakira : la chanteuse aurait retrouvé l'amour depuis sa rupture avec Gerard Piqué

Neuf mois après sa rupture avec le footballeur espagnol Gerard Piqué, la chanteuse Shakira serait de nouveau en couple.

La star colombienne Shakira, qui a annoncé sa séparation avec Gerard Piqué en juin dernier sur fond d'infidélité du footballeur, a retrouvé l’amour. C’est en tout cas ce qu’affirme le média espagnol «OkDiario».

La chanteuse serait en couple avec un homme résidant à Miami (Etats-Unis). Shakira et ce mystérieux inconnu se fréquenteraient «depuis 4 mois». D’ailleurs, Shakira a prévu de quitter Barcelone et de s’installer dans cette ville prochainement. Mais pour l’heure, l'artiste n’a pas confirmé cette nouvelle idylle.

De son côté, Gerard Piqué a officialisé en janvier dernier sa relation avec sa compagne, Claira Chia, 23 ans, avec qui le trentenaire aurait trompé Shakira. Cette dernière avait d’ailleurs réagi et réglé ses comptes avec son ex-compagnon via une chanson, «BZRP Music Sessions #53», qui a battu tous les records.

Pour mémoire, Shakira, 46 ans, et Gerard Piqué, 36 ans, s’étaient mis en couple en 2011. En novembre dernier, un accord pour la garde de leurs deux enfants, Milan et Sasha, nés en 2013 et 2015, a été trouvé.