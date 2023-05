Shakira partage une nouvelle chanson interprétée avec ses enfants

Après avoir sorti en janvier dernier une chanson qui égratignait vivement son ex-mari Gerard Piqué, Shakira a dévoilé sur ses réseaux un morceau écrit cette fois-ci pour ses enfants et enregistré avec eux.

Alors que la star s’est installée à Miami en avril dernier avec ses deux enfants, elle a partagé sur ses réseaux un nouveau titre qui leur est dédié. Un morceau dont Shakira a partagé des bribes sur Instagram, qu’elle a notamment enregistré avec son plus jeune fils Sasha, 8 ans. Dans la vidéo postée par la pop star colombienne, le jeune garçon interprète le titre de sa maman en espagnole, tout en jouant du piano.

La star loue le talent de ses enfants

«Cette année Milan a écrit des chansons qui m'ont arraché des larmes d'émotion et Sasha a passé des heures au piano, à découvrir sa voix», a ainsi posté Shakira en commentaires. «Ils ont tous les deux partagé la séance studio à mes côtés et en écoutant cette chanson qui leur est dédiée, ils m'ont demandé d'y participer», poursuit la star, avant de louer le talent de ses deux garçons, nés de son union avec le footballeur Gerard Piqué.

«Ils l'ont ressentie et interprétée par eux-mêmes et pour eux-mêmes, avec la passion et le sentiment de celui qui porte la musique en lui. Milan et Sasha, c'est si beau de voir comment ils ouvrent leurs ailes pour commencer à réaliser leurs rêves ! Il n'y a rien qui me fasse me sentir plus épanouie que d'être maman», conclut Shakira, visiblement plus apaisée qu’en janvier dernier lorsqu’elle avait signé son titre «BZRP Music Sessions #53», s’en prenant largement à son ex-mari, Gérard Piqué, dont elle s’est séparée en juin 2022 après douze ans de relation.