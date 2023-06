Tyga et Avril Lavigne, c’est déjà fini

Avril Lavigne et Tyga se sont séparés après trois mois et demi de relation, ont ce mardi rapporté TMZ et People.

Brève rencontre. Ensemble depuis trois mois et demi, Avril Lavigne et Tyga ne sont déjà plus en couple, ont annoncé ce mardi TMZ et People. L'interprète de «Bite Me» et le rappeur de «Rack City» ne seraient désormais plus que de «bons amis», a fait savoir un indiscret.

Tyga avait notamment offert à Avril Lavigne un collier de diamants sur mesure de 80.000 dollars. Un bien que la chanteuse conservera malgré leur séparation, croit savoir le magazine People. TMZ explique que le couple a pris la décision mutuelle de se séparer il y a quelques semaines.

Juste avant que le début de sa relation avec Tyga ne devienne publique - ils avaient confirmé leur statut relationnel avec un baiser lors de la Fashion Week de Paris en mars - Avril Lavigne avait rompu ses fiançailles avec le rappeur Mod Sun, qui lui avait demandé sa main en mars 2022 devant la Tour Eiffel.